CHP'li Yavuzyılmaz Erdoğan'ın İsrail politikasını belgeleriyle tek tek açıkladı

CHP'li Yavuzyılmaz Erdoğan'ın İsrail politikasını belgeleriyle tek tek açıkladı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP, adeta İsrail ve diğer bazı ülkeler ucuza petrol alsın diye, boru hattından usulsüz petrol taşıma işine giriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikiyüzlü İsrail politikasının belgelerini paylaşıyorum" diyen Yavuzyılmaz, "AKP, adeta İsrail ve diğer bazı ülkeler ucuza petrol alsın diye, boru hattından usulsüz petrol taşıma işine giriyor. Bu nedenle Tahkim’de Türkiye’ye devasa cezalar kesiliyor! Böylece başta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere; Irak devletinden izinsiz taşınan petrolü ucuza alan ülkelere yapılmış indirim tutarını, Türkiye ceza olarak ödeyerek, bir nevi sübvanse etmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

900912image1.jpg

Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklamaErdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Yavuzyılmaz şunlara yer verdi:

  • "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikiyüzlü İsrail politikasının belgelerini paylaşıyorum! Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin aldığı kararla; Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattında, 21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 arasındaki usulsüz petrol ticareti nedeniyle, Türkiye’nin Irak’a net 1 milyar 471 milyon dolar ceza ödemesine hükmettiğini daha önce açıklamıştım.
  • AKP marifetiyle yapılan bu karanlık ticaretin bir ayağı da İsrail’e uzanıyor! Peki nasıl? Tahkim Mahkemesinin Nihai Kararının 637-658. maddelerine göre; Türkiye’nin çarptırıldığı cezanın, 673 milyon dolarlık kısmının nedeni; Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın taşınan petrolün, Irak devletinin petrol satış fiyatından 5,77 dolar daha ucuza başka ülkelere satılması; Türkiye’nin de uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde petrol taşıması yaparak, bu usulsüzlüğe aracılık etmiş olması. Mahkeme, başka ülkelere indirimli satılmış olan 233 milyon varil petrolde uygulanan indirim tutarını, Türkiye ve Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Irak Merkezi Hükümetine ödemesine karar veriyor.
  • Her ikisine de 673’er milyon dolar ceza kesiyor. Peki bu kelepir petrolü satın alan ülkelerin başında kim geliyor? İsrail! Irak Enerji Enstitüsü’nün 2018 yılı raporundaki bu çarpıcı veri, tanker gemilerinin takibiyle tespit edilmiş durumda. Peki bu karanlık ticari ilişki süresince İsrail ve Türkiye’nin başında kimler var? Benjamin Netanyahu ve Tayyip Erdoğan!
  • AKP, adeta İsrail ve diğer bazı ülkeler ucuza petrol alsın diye, boru hattından usulsüz petrol taşıma işine giriyor. Bu nedenle Tahkim’de Türkiye’ye devasa cezalar kesiliyor! Böylece başta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere; Irak devletinden izinsiz taşınan petrolü ucuza alan ülkelere yapılmış indirim tutarını, Türkiye ceza olarak ödeyerek, bir nevi sübvanse etmiş oluyor. Bu mu vatanseverlik!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Siyaset
Tanju Özcan Mansur Yavaş'ın neden yolsuzluk yapamayacağını açıkladı
Tanju Özcan Mansur Yavaş'ın neden yolsuzluk yapamayacağını açıkladı
Validen dizilere tepki: Adana'yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim
Validen dizilere tepki: Adana'yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim