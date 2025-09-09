CHP'li vekiller nöbete devam ediyor! Polis Özgür Özel'in ofisini terk etmedi

Yayınlanma:
CHP Sarıyer'deki İstanbul İl binasını Bahçelievler'e taşıyıp bu binayı da CHP Lideri Özgür Özel'in özel ofisi olarak belirledi. Dün polisin biber gazı girdiği ofisten çıkmadı. CHP'li vekiller binadaki nöbetlerine devam ediyor.

8 Eylül’de yüzlerce polis, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Çevik kuvvet ekipleri her kata biber gazı sıkarak partililere müdahale etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis müdahalesi sonucu hastanelik oldu. Çok sayıda partili de fenalaştı.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde binaya girdi. Müdahaleyi izleyen kayyum Tekin, eline Ecevit kitabı alarak “Bütün eski genel başkanlarımı özledim” dedi. CHP’liler ise kayyum Tekin’e sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP, yaşananların ardından Sarıyer’deki il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler’e taşıma kararı aldı. Tekin’in yeniden binaya gelmesi durumunda adresin tekrar değiştirileceği öğrenildi.

CHP, MYK'dan aldığı kararı Yargıtay'a bildirip Bahçelievler'in de hukuken CHP İstanbul İl Başkanlığı olduğunu bildirdi.

Sarıyer'deki bina da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendi.

CHP vekilleri dünden beri tuttukları nöbetten ayrılmadı. Vekiller, Özgür Özel'in ofisinde sabahladı.

"CUNTA MI GELDİ ÜLKENİN BAŞINA"

Halk TV'ye Özel'in ofisi önünde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, polisin hala konutu terk etmediğini ifade etti:

  • "Turan Taşkın Özer Vekilim, Parti Meclis Üyemiz Baran Seyhan ve ben dün gece de nöbetçiydik. Ondan önceki gece de nöbetçiydik. Bugün yine milletvekillerimiz buradalar. Gelmeye devam edecekler. Biz il binamızdan polis gidene kadar buradayız. Bir kere bunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi dün de söyledik. Bir cunta mı geldi devletin başına? Bir cunta geldiğinde ancak partilerin genel merkezlerine, il teşkilatlarına, ilçe başkanlıklarına polisler gider el koyarlar. Bu mu oldu? Asker gider el koyar. Burada da geldi polis el koydu"
screenshot-2025-09-09-at-09-29-03-xte-av-turan-taskin-ozer-06-20-chp-genel-baskanlik-istanbul-calisma-ofisi-calisiyoruz-https-t-co-p9tqrmndhf-x.png
CHP'li Ali Gökçek CHP'li Özer ile nöbette olduklarını ifade etmişti. Özer, X hesabından bu gönderiyi paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

