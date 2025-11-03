CHP'li Tutdere'den Numan Kurtulmuş'a özel deprem dosyası

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, biz dizi ziyaret için Adıyaman'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a deprem şehirleri ilişkin kritik bir dosya iletti.

Tutdere dosyanın içeriğine ilişkin, "1999 depremlerinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla deprem bölgelerindeki belediyelere İller Bankası payının üç katı oranında ödenek sağlandığı örneğini hatırlatarak, benzer bir yasal düzenlemenin bu dönem için de yapılmasını talep ettik. Meclis Başkanımız konuyu inceleyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN ADIYAMAN BELEDİYESİ'NE ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman’daki temasları çerçevesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, kentin yeniden yapılanma süreci, belediyenin deprem sonrası yürüttüğü projeler ve yerel yönetimlerin karşılaştığı mali zorluklar ele alındı.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Tutdere, yaptığı açıklamada hem TBMM Başkanı Kurtulmuş’un hem de kısa süre önce kenti ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un temaslarının Adıyaman açısından “önemli ve umut verici” olduğunu söyledi.

CHP'li Tutdere deprem davaları ile ilgili kritik dosyayı Bakan Tunç'a iletti

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, açıklamasında 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşların açtığı tazminat ve tam yargı davalarına dikkati çekti. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Türkiye kamuoyunun takip ettiği gibi Cumartesi günü Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç buradaydı. Biz de o ziyaret kapsamında deprem şehirlerinin ve depremzedelerin çok acil olan bir talebini ilettik."

CHP'Lİ TUTDERE'DEN NUMAN KURTULMUŞ'A ÖZEL DOSYA

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un belediyeyi ziyaretinin "Adıyaman için büyük moral kaynağı" olduğunu belirten Tutdere, depremden etkilenen belediyelerin finansman sıkıntılarına değindi. Tutdere, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı belediyemizde misafir ettik. Başkanımızın ziyareti hem belediyemiz hem de şehrimiz için çok değerliydi. Meclis Başkanımıza tüm deprem şehirleri için çok önemli olan bir dosya sunduk."

"Bu dosyada, özetle şu yer alıyor: 1999 depremlerinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla deprem bölgelerindeki belediyelere İller Bankası payının üç katı oranında ödenek sağlandığı örneğini hatırlatarak, benzer bir yasal düzenlemenin bu dönem için de yapılmasını talep ettik. Meclis Başkanımız konuyu inceleyeceğini söyledi."

Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin halen kendi hizmet binası olmadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Pek çok belediye ağır mali külfet ile karşı karşıya. Bu nedenle altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için ek mali destek gerekiyor. Bu destek, meclis tarafından yapılacak yasal düzenlemeyle mümkün olacaktır" dedi.