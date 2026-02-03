CHP’li Meclis üyelerinden AKP ve MHP'ye 'Yuvam İstanbul' çağrısı: 'Gelin birlikte denetleyelim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Eyüpsultan Belediyesi’nin CHP'li Meclis üyeleri, kamuoyunda tartışılan iddiaları yerinde incelemek üzere Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ni (Yuvamız İstanbul) ziyaret etti. Eğitmenler, idareciler ve velilerle bir araya gelen heyet, merkezdeki eğitim süreci ve iddialar hakkında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı: İBB'ye yönelik kreş iddiası çürütüldü

Ziyaret kapsamında görüşlerine başvurulan veliler, kuruma olan güvenlerini dile getirdi. Ziyaret sonrası Meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamada, iddiaya konu olayın manipüle edildiğinin altını çizildi.

Açıklamada, "Bu konuyu aile ortaya çıkarmamıştır; öğretmenimizin dikkatiyle ortaya çıkmıştır. Öğretmenimiz çocuğun vücudundaki morluğu fark ederek durumu aileye bildirmiş, ardından kurumumuz kendi iç disiplin sürecini başlatmıştır. Biz, 2022-2025 yılları arasında benzer şekilde tam 5 bin 222 vakayı ilgili kurumlara bildirerek çocukların sesi olmuş bir yönetimiz. Yaşananlar üzerine kaydını sildiren tek bir velimiz dahi yok, velilerimizin kurmumuza güveni tam" denildi.

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI: "GELİN, BERABER DENETLEYELİM"

Merkezde 130 öğrencinin eğitim gördüğünü ve veliler arasında hiçbir kaygının bulunmadığını belirten meclis üyeleri, şeffaflık vurgusu yaparak muhalefet partilerine seslendi: "AKP'li ve MHP’li Meclis üyelerini de buraya davet ediyoruz. Gelsinler, denetim yetkilerini kullansınlar; eğitmenlerle, velilerle ve çocuklarla görüşsünler. Bu ziyaretleri birlikte de gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü şeffaflığa hazırız" açıklamasına yer verildi. Açıklamada "Yuvamız İstanbul" modelinin New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı’na dahi ilham verdiğini hatırlatarak, "Sıfır kreşten 127 kreşe ulaştığımız bu süreçte, çocukların üstün yararını gözetmeye ve bu manipülatif sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.