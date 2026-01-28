Kamera görüntüleri ortaya çıktı: İBB'ye yönelik kreş iddiası çürütüldü

İBB’ye bağlı olarak İstanbul’da faaliyet gösteren “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri”ne yönelik tartışmalar sürerken, iktidar medyası bu merkezlerde bir çocuğun “taciz edildiği” iddiasını ortaya attı.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır demiştik; işte çıktı. Videoda annenin ifadeleri açıkça duyuluyor; “arkadaşı itmiş, arkadaşının ittiğini saklamış” diyor.

Bu video, hamile bir öğretmenin anne refleksini gösteriyor bize…

Bu video, 3 yaşında bir çocuğun…

Son olarak CHP tarafından, ilgili olayın ardından gerçekleştiği belirtilerek paylaşılan bir kamera kaydında, çocuk ve annenin konuşması duyuluyor.

ANNE: ARKADAŞI İTMİŞ ARKADAŞININ İTTİĞİNİ SAKLAMIŞ

Anne burada, “arkadaşı itmiş, arkadaşının ittiğini saklamış” ifadelerini kullanıyor.

Görüntüleri paylaşarak bunların İBB’ye yönelik iddiaları çürüttüğünü söyleyen CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

‘GERÇEK ORTAYA ÇIKTI’

Nazlıaka görüntülerle birlikte yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır demiştik; işte çıktı. Videoda annenin ifadeleri açıkça duyuluyor; “arkadaşı itmiş, arkadaşının ittiğini saklamış” diyor. Bu video, hamile bir öğretmenin anne refleksini gösteriyor bize… Bu video, 3 yaşında bir çocuğun üzerini değiştirirken bedenindeki morluğu fark edip ailesine bildiren bilinçli bir öğretmeni ve kurumun çocuğu önceleyen şeffaf politikasını gösteriyor bize…

‘İFTİRA ATMAK YERİNE BİZİ ÖRNEK ALIN’

İBB’yi itibarsızlaştırmaya çalışıp çocukları kirli siyasetine alet edenlere, koltuğunu korumayı çocuk haklarının önüne koyanlara sesleniyorum: İftira atmak yerine, belediyelerimizdeki şeffaflığı ve çocukların üstün yararını gözeten özenimizi örnek alın!”

NE OLMUŞTU

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada İBB’nin yetkili makamlarla işbirliği yaptığı ve kamera kayıtlarının tamamını teslim ettiği belirtilmişti.

CHP lideri Özgür Özel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kreşte 35 kamera bulunduğunu ve kör nokta olmadığını belirtmiş, "İBB eğitim merkezlerini kötülemek için yapıyorlar” değerlendirmesini yapmıştı.