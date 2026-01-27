İBB kreşleri neden hedefte? Halk TV şiddet iddiasıyla ilgili resmi belgelere ulaştı

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul’un 127 noktasında hizmet veren ve toplam 12 bin 696 kapasiteye sahip olan merkezlerin hukuki niteliği, resmi belgelerde yer aldı. Belgelere göre, “ruhsatsız” oldukları yönündeki iddialar üzerine merkezlerde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından daha önce kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla 22 Nisan 2025 tarihinde karara bağlanan incelemede, söz konusu birimlerin okul öncesi eğitim kurumu (kreş) değil, belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamında faaliyet gösteren merkezler olduğu tescillendi. Kararda, yürütülen faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmediği belirtilerek, soruşturma izni verilmesine gerek görülmediği kayıtlara geçti.

DENETİM RAPORLARI VE İŞLEYİŞ

Merkezlerin kuruluşundan itibaren Mülkiye Müfettişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanlarınca düzenli olarak denetlendiği de ortaya çıktı. Yapılan saha denetimlerinde fiziki şartlar, personel yapısı ve idari süreçlerin incelendiği, bugüne kadar mevzuata aykırı bir durumun resmi raporlara yansımadığı belirlendi. Ayrıca merkezlerdeki çocuklar için e-okul kayıtlarının da düzenlendiği belgelere eklendi.

Özgür Özel '35 kamera var' demişti: İBB'nin görüntüleri teslim ettiği belge ortaya çıktı

5 BİN 222 VAKA RESMİ KURUMLARA BİLDİRİLDİ

Öte yandan, merkezlerde görevli psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda elde ettiği veriler de dikkat çekti. 2022–2025 yılları arasında, İBB bünyesindeki merkezlerde gerçekleşmeyen ancak hizmet ağındaki ailelerde veya dışarıda tespit edilen ihmal ve risk vakaları ilgili devlet kurumlarına bildirildi.

Resmi kayıtlara göre, ilgili birimler tarafından tespit edilip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet ve Milli Eğitim müdürlüklerine resmi yazıyla bildirilen toplam 5.222 vakanın dökümü şu şekilde:

• Eğitim İhmali: 3.906 vaka (Milli Eğitim ve Sosyal Hizmetler’e bildirildi)

• Çocuk İşçiliği: 783 vaka (Emniyet ve Çocuk Büro’ya bildirildi)

• Ebeveynlik Becerisi Yetersizliği: 167 vaka

• Sağlık İhmali: 126 vaka

• Fiziksel/Psikolojik İstismar Şüphesi: 98 vaka (Savcılık ve Bakanlığa bildirildi)

• Kimliksiz Çocuk: 89 vaka

• Soybağı Tespiti: 53 vaka

Ayrıca Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, 283 çocuk için "Durum Tespit Raporu" hazırlayarak bakanlığa sunduğu, bunlardan 112’sinin doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildiği öğrenildi.

İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt

EYÜPSULTAN SORUŞTURMASI: TUTANAK VE KAMERA KAYITLARI

Eyüpsultan’daki merkezde gündeme gelen iddialara ilişkin dosyasındaki detaylar da netleşti. Olayın basına yansıdığı gibi ailenin şikayetiyle değil, kurum öğretmeninin 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki morluğu fark ederek tutanak tutması ve aileyi bilgilendirmesi üzerine başladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler ve savcılık tutanaklarında şu detaylar yer aldı:

• Ailenin talebi üzerine kamera kayıtlarının tamamı izletildi ve adli makamlara teslim edildi.

• 12 Ocak 2026 tarihinde emniyet birimlerinin merkezde yaptığı yerinde incelemede, kamera kayıtlarında olağan akışa aykırı bir duruma rastlanmadığı tespit edildi.

• Teknik kayıtlarda, iddialara konu olan çocuğun spor dersine yalnızca iki kez katıldığı, bu derslerin tamamının sesli ve görüntülü kayıt altında olduğu görüldü.

İdari tedbir olarak ilgili personelin soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldı.