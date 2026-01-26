Özgür Özel '35 kamera var' demişti: İBB'nin görüntüleri teslim ettiği belge ortaya çıktı

CHP Lideri Özgür Özel'in, Eyüpsultan'daki kreş iddialarına ilişkin "35 kamera var, kör nokta yok" açıklamasının ardından, görüntülerin emniyete teslim edildiğine dair resmi tutanak ortaya çıktı. Belgede 35 kameraya ait tüm kayıtların, 5 ayrı hard disk ile eksiksiz şekilde emniyete verildiği görülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ile ilgili iddialara sert tepki göstererek, merkezde güvenlik açığı bulunmadığını ve tüm kayıtların yargıya teslim edildiğini belirtmişti.

ÖZEL: "KÖR NOKTA YOK, 35 KAMERA VAR"

Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın teknik boyutlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. 35 kameranın görüntülerinin saklanma mecburiyeti kanunen 15 gün, İBB üç ay saklıyor. Gitsinler, 35 kamerayı incelesinler ve ‘Şurası kör noktadır’ desinler. Kurallar gereğince spor yaptıran öğretmenin öğrenciye temas etmesi yasak. Görüntülere göre de hiçbir temas yok.

Ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Ama görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok. Oysa AK Parti medyası hemen bunu haber yapıyor çocuğun üstün yararını falan da gözetmeden. Spor öğretmenini hedef gösteriyor. Savcılık alıyor, sorguluyor, savcı bırakıp gidiyor. Ama AK Parti medyası istiyor ya nöbetçi savcı tutuklama işlemi gerçekleştiriyor"

TUTANAK: 35 KAMERANIN GÖRÜNTÜSÜ TESLİM EDİLDİ

Özel’in bu açıklamalarının ardından, soruşturma dosyasına giren ve görüntülerin eksiksiz teslim edildiğini kanıtlayan "Kamera Görüntüsü Teslim Tutanağı" ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İBB yetkilileri arasında imzalanan resmi belgede, "eksik görüntü" iddialarının aksine, tüm kamera kayıtlarının verildiği şu ifadelerle yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunmakta olan Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezinin tüm kamera (35 kamera) görüntüleri aşağıda bilgi ve detayları bulunan harici diskler ile teslim edilmiş/alınmıştır."

whatsapp-image-2026-01-26-at-21-25-57.jpg
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İBB yetkilileri arasında imzalanan "Kamera Görüntüsü Teslim Tutanağı"

TERABAYTLARCA VERİ 5 HARD DİSKTE TOPLANDI

Ortaya çıkan tutanakta, 25.11.2025 ile 05.12.2025 tarihleri arasındaki tüm kayıtların, toplamda terabaytlarca veri tutan 5 adet harici disk (Toshiba ve Makstor marka) içerisinde emniyet birimlerine teslim edildiği görüldü.

Belge, Özgür Özel'in "Kamera kayıtları eksiksiz teslim edildi" açıklamasını resmi olarak doğrulamış oldu.

