Özgür Özel '35 kamera var' demişti: İBB'nin görüntüleri teslim ettiği belge ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ile ilgili iddialara sert tepki göstererek, merkezde güvenlik açığı bulunmadığını ve tüm kayıtların yargıya teslim edildiğini belirtmişti.

İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt

Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın teknik boyutlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. 35 kameranın görüntülerinin saklanma mecburiyeti kanunen 15 gün, İBB üç ay saklıyor. Gitsinler, 35 kamerayı incelesinler ve ‘Şurası kör noktadır’ desinler. Kurallar gereğince spor yaptıran öğretmenin öğrenciye temas etmesi yasak. Görüntülere göre de hiçbir temas yok.

Ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Ama görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok. Oysa AK Parti medyası hemen bunu haber yapıyor çocuğun üstün yararını falan da gözetmeden. Spor öğretmenini hedef gösteriyor. Savcılık alıyor, sorguluyor, savcı bırakıp gidiyor. Ama AK Parti medyası istiyor ya nöbetçi savcı tutuklama işlemi gerçekleştiriyor"