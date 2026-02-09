Keçiören Belediyesinin CHP'li üyelerinden Özel'e destek Özarslan'a tepki

CHP'den itifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a eski partisinden tepkiler sürüyor.

Keçiören Belediyesinde 20 CHP'li meclis üyesi; Özarslan'ın istifa kararının seçmene karşı sorumluluk açısından kabul edilemez olduğunu belirtirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteklerini bildirdi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Özarslan'ın CHP'den aldığı destek ve seçmenin güveniyle Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu vurgulanan açıklamada, "Keçiören’deki bu değişimi sağlayan örgütümüzün, milletvekillerimizin, yönetimlerimizin örgütlü gücü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın büyük katkıları ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğindeki Türkiye İttifakıdır" denildi.

Özarslan'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı söylentilerine ise şu tepki gösterildi:

"Bir süredir parti değiştireceğine yönelik yaygın söylemlerin üzerine üstelik istifasının hemen ardından cumhur ittifakına geçiş yapacağı yönündeki yaygın kanaat ve beklentiler, bu sürecin siyasi bir pazarlık ve koltuk değişimi olduğu izlenimini güçlendirmiştir."

"HALKIMIZA OLAN SÖZLERİMİZDEN ZERRE KADAR TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Parti değişiminini seçmene saygısızlık olduğu belirtilen açıklamada, "Bizler, seçildiğimiz günden bugüne kadar partimizin ilkeleri doğrultusunda, Keçiören için gece gündüz çalışan meclis üyeleri olarak, bu tutumu reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kendilerinin de CHP'den ayrılacağı yönündeki iddialara ise şöyle tepki gösterildi:

"Mesut Özarslan’ın istifası kişisel bir tercih olup Keçiören halkının iradesi hiçe sayılmıştır; ancak Keçiören Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hizmet anlayışımızdan, halkımıza olan sözlerimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz.

Adalet, eşitlik ve Cumhuriyet değerleri için gece gündüz mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde partimizin onuruna, halkımızın umuduna sonuna kadar sahip çıkacağız.

Keçiören’i daha yaşanabilir, daha adil ve daha şeffaf bir ilçe yapmak için yola çıktık. Bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizle, partimizle, Büyükşehir Belediyemizle ve geldiği günden bugüne tüm Türkiye’ye umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz."

CHP Keçiören Belediyesi Meclis Grubu üyelerinin açıklaması (9 Şubat 2026)

Yapılan ortak açıklamada imzası bulunan CHP'li Keçiören Belediye Meclis Üyeleri ise şöyle: