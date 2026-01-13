CHP'li Gökçen: İfadeler yalansa Mehmet Pehlivan neden tutuklu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İddianamede kırmızıyla yazılmış bölümde avukat Mehmet Pehlivan’ın, "müvekkili lehine en iyi savunmayı yapmak, lehe olan delillerin toplanmasına yardım etmek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak" gibi fiillerden sorumlu tutulduğunu belirten Gökçe, "İddianamedeki bölüm, başsavcılık eliyle avukatlık mesleğine açılan savaşın resmidir" dedi.

"İFADELER GERÇEĞE AYKIRIYSA MEHMET PEHLİVAN NEDEN TUTUKLU"

Avukat Mehmet Pehlivan'ın, itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan, ancak beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklanan Adem Soytekin'in ifadeleri üzerine tutuklandığını hatırlatan Gökçen, "Soytekin’in ifadeleri gerçeğe aykırıysa Mehmet Pehlivan neden hala tutuklu" diye sordu.

Gökçen, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Soytekin’in tutukluluk incelemesini alışılmışın dışında bir yöntemle yaptığını ifade ederek, "Bu davada yargılanan diğer tüm sanıklar açısından CMK madde 108 gerekçe gösterilerek tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılmıştı. Soytekin’e ayrıcalık tanınarak cezaevinden adliyeye götürülmesi, yürütülecek yargılamaya dair işaret veriyor. Duruşma öncesi yapılmak istenenlere dair işaret veriyor" diye konuştu.

"Mahkemenin işi sanık seçerek davayı yönlendirmek midir" diye soran Gökçen, iddialara ilişkin daha önce kamuoyuna yansıyan birçok unsurun iddianamede yer almadığını vurguladı.

"İDDİANAMEDE SUÇ YOK, DELİL YOK"

Gökçen, açıklamasının devamında şunları söyledi:



"560 milyar iddiası yalan çıktı, iddianamede bulunmuyor. Bavullarda para iddiası yalan çıktı, iddianamede bulunmuyor. Kasalarda para iddiasının televizyonda kullanılan stok görüntüden dolayı ortaya atıldığı anlaşıldı, iddianamede bulunmuyor. Parkelerin altında 2 milyon dolar iddiası yalan çıktı, iddianamede bulunmuyor. 'Rüşvetin ses kaydı dosyaya sunulacak demişlerdi', iddianamede bulunmuyor.

Gazeteciye, gence, itiraz eden yurttaşa layık görülen dezenformasyon sansür kanunu, nasıl oluyorsa hiç bu konularda işlemiyor. İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi var, kurultayımız var, sloganlar var, 'Cumhurbaşkanı adayı olmak' var, ama suç yok, delil yok. Bu yüzden gizli tanıkların, iftiracıların ifadeleri üzerine inşa edilmiş bir kurguyla, itibar suikastları üzerinden, siyasi bir yargılama sürdürülüyor.

Unutulmasın: Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu bu iftiralarla hapsedenlerin kulaklarını, imzasıyla 'adayımı yanımda istiyorum' diyen 25.1 milyon yurttaşımız çınlatıyor. Yoksulluğa, haksızlığa, yoksunluğa mecbur bırakılan milyonlar, derhal adayına kavuşmayı bekliyor."