CHP'li Gökan Zeybek köylünün feryadını böyle duyurdu: Bu ülkenin havasıyla, suyuyla ne derdiniz var?

Osmaniye’nin Bahçe köyü sakinleri, Babaoğlu Kalesi ve Hierapolis Antik Kenti’ne yakın bölgede planlanan taş ocağına karşı geçtiğimiz günlerde traktörlerle eylem düzenledi. Köylüler, 30 yıllık zeytinliklerin zarar göreceğini, tozun döllenmeyi engelleyip ağaçların kurumasına yol açacağını belirterek izinlerin iptal edilmesini talep etti.

Köylülerin tepkisi, sosyal medyada da yankı buldu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, köylülerin feryadını sosyal medya hesabından paylaşarak projeye tepki gösterdi.

Taş ocağına karşı traktörlü eylem

Zeybek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aşağıdaki video Osmaniyeli bir köylünün feryadı… İZLEYİN

Diğer görsel de Kırşehir'in etrafını saran altın ve gümüş madenciliği yapan holdingler… GÖRÜN

Soru şu; bu ülkenin köylüsüyle, havasıyla, suyuyla ne derdiniz var

Kırşehir ve Seyfe Gölü çevresinde altın madenine izin çıktı. Su varlıkları göz göre göre katlediliyor.

Kırşehir zaten susuzlukla mücadele ediyor. Bölgenin son nefesini almaya niyet mi ettiniz

Proje, kentin su kaynaklarını ve yaşamı tehdit ediyor. Milletin taleplerine neden kulaklarınız tıkalı

Osmaniye’de de aynı manzara var…

Bahçeköylüler taş ocağına karşı direniyor, mahkemeye gidiyor, hakkını arıyor.

Ama şirket kararı beklemiyor bile, dozeriyle, dinamitiyle giriyor.

Hedef köylülerin toprakları

Bağına, bahçesine göz dikmişsiniz.

Yasa, adalet, vicdan

Millet umurunuzda değil.

Kâr hırsı, rant düzeni ve talan politikasıyla bu ülkeyi tam manasıyla tükettiniz.

Bilin ki kimse yalnız değil.

Milletvekillerimiz direniyor.

Belediye başkanlarımız direniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, adaletsizliğin olduğu her alanda halkın sonuna kadar yanındadır.

Biz bu düzeni kabul etmiyoruz ve değiştireceğiz.

Memleketi yağmalatmaktan vazgeçin”