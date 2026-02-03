CHP’li Erdem’den enflasyon tepkisi: Halkın dayanacak gücü kalmadı

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Erdem, Aralık 2025’te yüzde 0,89 olarak açıklanan enflasyonun, Ocak ayında yüzde 4,84’e fırlamasını "İktidarın ücret artışları üzerindeki oyunu" olarak değerlendirdi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Erdem, "Yıl başında yapılan maaş artışları daha ilk ayda en az 4,4 puan kayba uğradı. Asgari ücretlinin 1.358 lirası, emeklinin farkı daha cebine girmeden eridi" dedi.

Enflasyonu Aralık'ta düşürüp Ocak'ta yükselten TÜİK'e ilk yanıt: Çıldırmaya az kaldı!Enflasyonu Aralık'ta düşürüp Ocak'ta yükselten TÜİK'e ilk yanıt: Çıldırmaya az kaldı!

"ÜCRET ARTIŞLARI ANLAMINI YİTİRDİ"

Ocak ayı enflasyon verilerini eleştiren Erdem "Bu rakamlar emekçi için bir yıkımdır" dedi.

​Aralık 2025’te yüzde 0,89 olarak açıklanan enflasyonun, Ocak ayında yüzde 4,84’e fırlamasını "İktidarın ücret artışları üzerindeki oyunu" olarak değerlendiren Erdem, zam yapılacağı zaman enflasyonun düşük gösterildiğini, sonrasında açıklanan rakamlarla ücret artışlarının daha ilk aydan anlamını yitirdiğini belirtti.

Erdem, "Yıl başında yapılan maaş artışları daha ilk ayda en az 4,4 puan kayba uğradı. Asgari ücretlinin 1.358 lirası, emeklinin 1.000 liralık farkı daha cebine girmeden buharlaştı. Bugün asgari ücretin alım gücü bir ayda 26 bin 699 liraya geriledi" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ POLİTİKALARI İFLAS ETTİ"

Yıllık enflasyonun yüzde 30,65 olarak açıklanmasını halkın yaşadığı hayat pahalılığıyla uyumsuz bulduğunu kaydeden Erdem, ​ekonomi politikalarının iflas ettiğini ve bu düzenin sürdürülemez olduğunu vurgulayarak "Bu şartlar altında halkın dayanacak gücü kalmadı, iktidar seçim sandığını hemen halkın önüne koymalıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı da eleştiren Erdem, "Bir simidi emekliye bölmeyi marifet gibi sunuyorlar. Bu bir lokma simit, iktidarın emekliye bakışının özetidir. Halk açlık sınırının altındayken başarı masalları anlatılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

