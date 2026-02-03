Enflasyonu Aralık'ta düşürüp Ocak'ta yükselten TÜİK'e ilk yanıt: Çıldırmaya az kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman enflasyonun belinin kırıldığını açıklasa da TÜİK, zamların belirleneceği Aralık ayından önce enflasyonun belini kıramıyor. TÜİK'e göre geçtiğimiz yılın Aralık enflasyonu aylık %0,89 yıllık bazda ise %30,89 olarak gerçekleşirken 2026'nın ilk ayında yine yükseldi.

TÜİK 2026 yılının ilk enflasyon verisini Ocak 2026 için yüzde 4,84 olarak açıklarken yıllık enflasyon yüzde 30,65 oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına eklenen enflasyon farkının Aralık 2025 enflasyonuna göre belirlenmesinin ardından yükselişe geçen enflasyon, vatandaşı isyan ettirdi.

ENFLASYONU ARALIK'TA DÜŞÜRÜP OCAK'TA YÜKSELTEN TÜİK'E İLK YANIT

TÜİK'in enflasyon verisinin netleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki "2026, enflasyonun belini tam manasıyla kıracağımız ve tek hane hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olacak. Ayrıca çalışanımızın, emeklimizin ve memurumuzun alım gücünü, sadece enflasyon oranında değil büyümeden aldığımız payla artıracağız" sözlerinin ardından pazardaki vatandaştan ilk yanıt geldi.

Avcılar’daki Firuzköy Pazartesi Pazarı'nda konuşan vatandaşlar, domates, salatalık gibi ürünler dışında kışlık meyve ve sebze fiyatlarından da yakındı. Eşme ayvasının küçük olanlarının kilosunun 150 liradan, büyük olanlarının ise 250 liradan satıldığı pazarda küçükçe bir ayvayı 35, büyüğünü ise 100 liraya alabilen vatandaşları isyan etti.

Eline geçen maaşla kiraya mı, gıdaya mı yoksa faturaya mı yetişeceğini bilemeyen vatandaşlar, iktidarın yaptığı zam hesabını eleştirdi.

Kimi düşenin enflasyon değil milletin kendisi olduğunu söylerken kimi "Allah Baştakilere merhamet versin!" dedi.

ÇILDIRMAYA AZ KALDI!

İktidara merhamet millete ise sabır dileyen vatandaş "Çıldırmaya Az Kaldı!" diyerek fiyatlara isyan etti. Çocuklarından destek almasalar geçinmelerinin mümkün olmadığını ifade eden o vatandaş şunları söyledi:

“En önemli olanları aldım, elimde kala kala bu kaldı. Bir şeyler alayım dedim, neyinle alacağım... Allah yardımcımız olsun, rabbime sığınıyoruz. Emekli maaşı kiraya gidiyor. Bir çocuk var, kendime mi yetiştirecek bize mi yetiştirecek? Şimdi ev sahibimiz ne kadar edecek vicdanına bıraktık... Erdoğan’a da yanındakilere de Allah vicdan versin! Çıldırmaya az kaldı gerçekten. Bu bir gerçek. Allah metanetlik versin. Vatanımıza milletimize dirlik düzenlik versin, bu millete gerçekten gani gani sabır versin ki çıldırmayalım. Baştakilere merhamet versin! Şöyle 10 tane insanı bir dinlesinler ya. Hep çevresindeki zenginlerle olmuyor..."

"Ben 1 senedir buraya gelmiyorum; nerede ucuz yerler varsa biz oralara gidiyoruz. Şimdi bunları (fiyatları) görünce gerçekten şaşırdım. Al, nasıl alacaksın? Beyim de, ben de iş arıyorum. Temizlik, ne olursa. Biraz gözlerini açsın o zenginler, bizi yönetenler, sadece bir çevreye baksınlar. Bazen diyorum herkes iyi de, herkes varlıklı, zengin de biz mi yalan söylüyoruz. Ben yetiştiremiyorum. Kiracıyım; beyim emekli, maaşı ona gidiyor. Üstünü de çocuk getiriyor, elektriğimi, suyumu, doğalgazımı da. Sen düşün. Çocuklar da olmasa ben ne yapacağım, kimin kapısına gideceğim?"

"Eşim de çıldırıyor, kök maaşı 48 binmiş. Biz sadaka istemiyoruz ki devletten, sadece kök maaşlarını versin. Adam 25-30 yıl çalıştı. Versin milletin hakkını, başka bir şey istediğimiz yok bizim. Bin, 2 bin, sadaka verir gibi millete. Meyvelerin fiyatını görüyorsun, o artırdığıyla kaç günlük meyve alınır. Hepimiz gribiz, herkes gripten gidiyor. Yemessen nasıl dayanacaksın? Çorba kaynıyor da, içini aç bakayım et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor...”

"BU PARA KİME GİDİYOR"

Eriyen alım gücüne isyan eden vatandaşlar şunları söyledi:

“Pazarın durumu ortada, verilen para ortada. Hesabın bir mantığı vardır. Bir komisyon kuruyorlar ne olduğu belli olmayan, toplanıyor, dağılıyor, asgari ücret. Dalga geçiyorlar. Bunu yapanlara, bu halkın hakkı zıkkım olsun. Bu ülkenin her kaynağı vardı. Kendi kendine yeten bir ülkeydik. Niye bu hale geldik? Özkaynaklarımız satıldı. Dipsiz şeylere harcama yapılıyor, uçsuz bucaksız, ne olduğu belli değil. Bu para kime gidiyor, kimin cebine gidiyor, nasıl dönüyor? Bu ülkenin kaynaklarını yok ettiler. Bu düşmanca bir şey”

“Enflasyonun düştüğünü zannetmiyorum; millet düşüyor sadece. Milletin yaşam kalitesi düşüyor. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. İyi derecede bir tecrübemiz var, eğitimimiz var. Ama biz zorlanıyorsak, daha düşük maaşlarla çalışan insanları düşünemiyorum”

"10 SENE İÇİNDE MAHVOLDUK"

“Emekliyim, 20 bin lira maaş alıyorum. 20 bin lira ev kirası veriyorum. Buradan aldığım ekmek parasıyla geçinmeye çalışıyorum. Tezgah parası, yol parası, şusu, busu; 300, 500 kalırsa Allah bereket versin diyoruz. Bunlarla geçiniyoruz. Ne yapalım? 74 yaşındayım. 50 senedir çalışıyorum; ne bir evim var, ne bir şeyim. Hiçbir şey yok... (Enflasyonun belinin) kırıldığı mırıldığı yok. Boyuna zam... 2 bin lira zam verdi. 2 bin lira ne olur? 2 ay sonra benim ev sahibim kirayı zamlayacak, 30 bin lira isteyecek. Buyur; ben nasıl vereceğim 30 bin lirayı? Nereden bulacağım da vereceğim?"

"25 sene prim ödedim. Asgari ücretle çalıştık çalıştık, sigortaya ödedik ödedik, şimdi yok.. Şu 10 sene içinde mahvolduk, tamamen bittik. Ben 10 sene önce 450 lira kira veriyordum. 700 lira maaş alıyordum. Geçiniyordum da, yiyordum da, evlatlarımı evlendirdim. Şimdi geçinemiyoruz. Mahvolduk vallahi. Ülkenin gidişatı hiç iyiye değil”

“Az bir şey aldık. Salatalık 100 lira, domates 75 lira. Yarımşar kilo aldık. iyiye gitmiyor. İşler kötü yani”

"MAAŞLARA YİNE ZAM BEKLİYORUZ”

“Pahalı biraz ama buna da şükür. Reise güveniyorum. (Fiyatlarda artış çok var. 1 lira 2 lira zam aldık maaşa, daha haberini duydular yapıştırdılar. 100 liraysa 140 lira oldu. Maaşlara yine zam bekliyoruz”

"ENFLASYONUN BELİ KIRILIR MI?"

“Ne kırılacak. Enflasyonun beli kırılır mı? Bunların dediği enflasyon şu an yüzde 37. Şu anda enfaslyon yüzde 60, yüzde 70’in üzerinde. Onların değişmesi lazım. Bu hükümetin gitmesi lazım”