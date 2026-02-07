CHP'li Emre'den Bakan Kurum'a sert yanıt: Attığınız iftira emekçimizin alın terine hakarettir!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 6 Şubat depremlerine ilişkin CHP'yi hedef alan sözlerine CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den yanıt geldi.
"ON BİNLERCE ÇALIŞANA HAKARET"
Kurum'un "Tek bir çivi çakmadınız" şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt veren Emre; açıklamasında atılan bu "iftira"nın, 6 Şubat günü sahada çalışan on binlerce belediye emekçisine hakaret olduğunu söyledi.
CHP'li belediyelerin felaketin ilk günlerinde 9 bin 638 araç ve 28 bin 521 personelle sahada olduğunu hatırlatan Emre, "7 bin 200 TIR, 4 uçak ve 6 gemiyle millete nefes oldu." dedi.
"KALICI ESERLER DE İNŞA EDİYORUZ"
Yardım göndermekle kalmayıp kalıcı eserler de inşa edildiğine dikkat çeken Emre; Ankara Büyükşehir Belediyesinin Malatya’da 26 derslikli bir okul inşa ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine cami yaptığını, 850 milyon TL yatırımla Elazığ Gazi MTAL eğitim kampüsü kurulduğunu, 300 milyon TL yatırımla Adıyaman Çatdere Köprüsü'nün inşa edildiğini hatırlattı.
Zeynel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Sayın Murat Kurum; 'Tek bir çivi çakmadınız' diyerek attığınız o iftira, 6 Şubat günü sahada canla başla ter döken on binlerce belediye emekçimizin alın terine hakarettir. Madem hafızanız bu kadar zayıf, madem 'Görmedik, gelmediniz' diyorsunuz; o halde şimdi bunları tane tane okuyun: Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz sadece ilk günlerde; 9 bin 638 araç ve 28 bin 521 personelle sahadaydı. 7 bin 200 TIR, 4 uçak ve 6 gemiyle millete nefes oldu. 155 mobil mutfak, 50 bin çadır ve binlerce konteynerle enkazın başında nöbet tuttu.
Üstelik biz sadece yardım götürmedik, kalıcı eserler yükseltiyoruz: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Malatya’da 26 derslikli bir okul inşa ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, deprem bölgesinde halkımız için cami yapıyor. Sizin 'yok' dediğiniz o çiviler, bugün çocuklarımıza okul, halkımıza ibadethane oluyor. Şimdilik bu listeyi iyi okuyun; sizi kibrinizden uyandırmaya devam edeceğiz.
Sizin görmezden geldiğiniz, 'yok' saymaya çalıştığınız o devasa dayanışmanın ve kalıcı yatırımların bir kısmı şunlardır: İBB ekiplerimiz 573 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkardı. 1,6 milyon kişiye sıcak yemek, 4 milyon ekmek ulaştırdık. 782 bin yardım kolisi, 527 bin battaniye, 84 bin hijyen paketi dağıttık. 850 Milyon TL yatırımla Elazığ Gazi MTAL eğitim kampüsünü kurduk. 300 Milyon TL yatırımla Adıyaman Çatdere Köprüsü'nü inşa ettik.
66 bin depremzedeye uzman kadromuzla sağlık hizmeti verdik. KİPTAŞ Antakya Geçici Yaşam Alanı ile 222 birimlik yerleşke açtık. Samandağ ve Gölbaşı'nda toplam 40 bin metrekarelik kent parkları inşa ettik. Gerçekler brandayla örtülemez, bu millet emeği de ihmali de unutmaz."