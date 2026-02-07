CHP'li Emre'den Bakan Kurum'a sert yanıt: Attığınız iftira emekçimizin alın terine hakarettir!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 6 Şubat depremlerine ilişkin CHP'yi hedef alan sözlerine CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den yanıt geldi.

"ON BİNLERCE ÇALIŞANA HAKARET"

Kurum'un "Tek bir çivi çakmadınız" şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt veren Emre; açıklamasında atılan bu "iftira"nın, 6 Şubat günü sahada çalışan on binlerce belediye emekçisine hakaret olduğunu söyledi.

CHP'li belediyelerin felaketin ilk günlerinde 9 bin 638 araç ve 28 bin 521 personelle sahada olduğunu hatırlatan Emre, "7 bin 200 TIR, 4 uçak ve 6 gemiyle millete nefes oldu." dedi.

"KALICI ESERLER DE İNŞA EDİYORUZ"

Yardım göndermekle kalmayıp kalıcı eserler de inşa edildiğine dikkat çeken Emre; Ankara Büyükşehir Belediyesinin Malatya’da 26 derslikli bir okul inşa ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine cami yaptığını, 850 milyon TL yatırımla Elazığ Gazi MTAL eğitim kampüsü kurulduğunu, 300 milyon TL yatırımla Adıyaman Çatdere Köprüsü'nün inşa edildiğini hatırlattı.

Zeynel'in açıklamasının tamamı şu şekilde: