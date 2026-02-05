Depremlerin yıldönümünde gelen anket: Erdoğan ve Murat Kurum sizce başarılı oldu mu?

11 ilimizi etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin izleri bölgeden hala silinemedi. Hükümet deprem bölgesindeki kentler için sürekli bir şekilde çalıştığını ifade ederken muhalefet ve bölge halkı çektikleri videolar ile bölgede hala sorunların olduğunu ve yeteri kadar çalışmaların yapılmadığını savunuyor.

İki taraf arasında bu hassas konu üzerinde tartışmalar devam ederken depremin üçüncü yılında GÜNDEMAR tarafından bir anket yapıldı. 21-24 Ocak tarihleri arasında yapılan ankette toplumun yüzde 59'unun deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yetersiz bulduğu görüldü.

Çalışmaları yeterli bulanların oranı ise sadece yüzde 38 oldu.

ERDOĞAN VE KURUM SİZCE BAŞARILI MI?

Araştırmada Erdoğan'ın liderliği ve hükümetin genel performansı soruldu. Vatandaşların yüzde 52'si Erdoğan'ı başarısız buldu. Öte yandan hükümetin çalışmalarını başarılı bulanların oranı yüzde 45 çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çalışmalarını başarılı bulanların oranı yüzde 41 olurken başarısız bulanların oranı da yüzde 54 oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSI DA SORULDU

Ankete katılanlara bir de CHP Lideri Özel'in performansı soruldu. Özel’e yönelik değerlendirmede katılımcıların yüzde 48’i Özel'i, başarılı, yüzde 46’sı başarısız görüşünü dile getirdi.

GÜNDEMAR araştırmanın yaptığı deprem anketinin künyesi: