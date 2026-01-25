CHP'li Emir'den Bakan Kurum'a yanıt: Boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını çok iyi biliriz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Emir; Kurum'a imar affını, yine Kurum'un imzasını taşıyan "ÇED Olumlu" raporunun İliç’te siyanürlü toprağa verilmesini, Salda Gölü'nü ve TOKİ mağdurlarını hatırlatarak, "Boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz." dedi.

"BOŞ SENET İMZALATTIĞIN DEPREM MAĞDURLARINI İYİ BİLİRİZ"

Kurum'un müteahhit gibi davrandığını savunan Emir, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Seni sırf yeniden bakan yapmak için, bile bile kaybedeceğin İstanbul seçimine soktular, çünkü ‘onlar’ için çok önemlisin. Seçimde de boyunun ölçüsünü aldın ama hala konuşuyorsun! Senin 'eser' diye pazarladığın sicilini biz iyi biliriz! İmar Affı ile 'müjde' verip on binlerce insanımıza mezar ettiğin şehirleri, altına attığın 'ÇED Olumlu' imzanla İliç’te siyanürlü toprağa gömdüğün madencileri, Salda Gölü'nde talan ettiğin doğayı, kapı kapı gezen TOKi mağdurlarını, boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz. Senin hakkında attığın adımı bile 'Büyük icraat' diye haber yapan haber kanalların gizli sahiplerinin sana olan sevgilerinin nedenlerini de… Aramızda bir fark var. Sen müteahhit gibi konuşuyorsun, biz halkın avukatı gibi soruyoruz!"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Yalova'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, Yalova'da kentsel dönüşüm için tüm hazırlıkların yapıldığını ve talebin Bakan Kurum’a iletildiğini, ancak Kurum’dan yanıt alınmadığını anlatmıştı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇIN"

Özel, Bakan Kurum’a seslenerek kentsel dönüşümün önünün açılmasını istemişti.

Özel, "Bu millet depreme karşı kentsel dönüşüm istiyor. Belediye başkanları üstüne düşeni yapmış, millet imza atmış kentsel dönüşüm istiyor. Murat Kurum, sana bu tepkinin sebebi bu işi siyasete bulaştırmandır. Buradan Murat Kurum’a çağrımdır: Yalova’nın kentsel dönüşümünün önünü açın, yeni bir felaketin sebebi olmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

"'BOŞ SENETÇİ MURAT’ DİYE TANIMLIYORLAR"

Özel, Hatay'da depremzedelerin yaşadığını, onların ifadeleriyle anlatmıştı. Özel'in konuşmasından ilgili kısım şu şekilde: