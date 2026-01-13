CHP'li Emir'den bakan Işıkhan'a yanıt: Yandaşın milyarlık vergi borcunu tek kalemde silen kudretli iktidarınız...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'lilerin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine yönelik eleştiride bulundu.

Işıkhan, nöbet tutan vekilleri 'şov' yapmakla suçlarken CHP'li belediyelerin SGK borçlarını ödememekle suçladı. Işıkhan vekillere, nöbet tutacaklarına SGK borçlarını ödemeleri gerektiğini söyledi.

Emeklilerden CHP’nin Meclis'teki eylemine destek

"YANDAŞIN MİLYARLIK VERGİ BORCUNU TEK KALEMDE SİLEN İKTİDARINIZ..."

Işıkhan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'nin yandaşlarının vergi borcunu tek kalemde sildiğini hatırlatarak, "Muhalefete 'Şov yapma' diyeceğinize, vatandaşını sokakta ölüme terk eden 'eserinizle' yüzleşin." dedi.

Emir, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Işıkhan'a şu yanıtı verdi:

"Bakan Işıkhan; siz sıcak koltuğunuzda 'Belediyelerin SGK borcunun' muhasebesini yaparken, 'Refahı artacak' dediğiniz 66 yaşındaki emekli Cemal Ertürk, kirasını ödeyemediği için sığındığı hurda arabada can verdi. Yandaşın milyarlık vergi borcunu tek kalemde silen kudretli iktidarınız, ömrünü memleketine vermiş bir emekliyi hurda bir araçta ölüme terk etti. Muhalefete 'Şov yapma' diyeceğinize, vatandaşını sokakta ölüme terk eden 'eserinizle' yüzleşin. Cemal Ertürk’e mezar olan o hurda araç, sizin 'Türkiye Yüzyılı'nızın ta kendisi."

IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin emekli vatandaşlar sürdürdüğü nöbetini şu sözlerle eleştirmişti:

"Bu kişiler maalesef, tamamen şov ve popülizm organizasyonuna dönüşen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileridir. Yüce Meclis'te yine siyasi şov amaçlı yaptıkları sözüm ona nöbetten bahsediyorum. Bunlar 'işçi' derler, 'emekçi' derler, bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri, işçilerimizin alın terini, hak ettiği ücretini ödemez.

'Emekli' derler, gidip Meclis'te güya emekliler için nöbet tutarlar ama SGK'ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ya en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun. Bugünkü zihniyet, geçmişte emeklilerimizin aylıklarını ödemekte zorlanan bir zihniyettir."