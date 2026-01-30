CHP'li başkandan Dervişoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

CHP'li başkandan Dervişoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti
Yayınlanma:
CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin, Dervişoğlu'nun İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda elde ettiği zaferden dolayı gerçekleştirildiği belirtildi.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DERVİŞOĞLU'NA ZİYARET

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 18 Ocak’ta yapılan İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

sdad.jpg
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (30 Ocak 2026)

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Osman Ertürk Özel ile Medya ve Tanıtım Başkanı Sayın Hüseyin Raşit Yılmaz da yer aldı.

MHP Lideri Bahçeli Dervişoğlu ile görüşmesini anlattıMHP Lideri Bahçeli Dervişoğlu ile görüşmesini anlattı

DERVİŞOĞLU'NUN KONGRE ZAFERİ

Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak girdiği İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda elde ettiği zafer ile yeniden Genel Başkanlığa seçilmişti.

286745-52115.jpg

Kurultayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, Dervişoğlu'nu tebrik etmişti.

Kaynak:ANKA

