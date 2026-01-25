MHP Lideri Bahçeli Dervişoğlu ile görüşmesini anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce sert tepki gösterdiği İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüştüğünü açıkladı.

BAHÇELİ'DEN DERVİŞOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN TELEFONU

Ekim 2024'te başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece yönelik tepkilerini sık sık dile getiren Dervişoğlu; bu kapsamda terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a yaptığı çağrı nedeniyle Bahçeli'ye de tepki göstermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu (10 Kasım 2024)

Karşılıklı sert söylemler sürerken, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Dervişoğlu'nu aradığını ifade eden Bahçeli, TV100'e verdiği röportajda, "Hayırlı olsun dedim," şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU BİR KEZ DAHA GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak girdiği partisinin 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi.

18 Ocak'ta bir kez daha genel başkan Dervişoğlu'na BBP Lideri Mustafa Destici ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil çok sayıda parti lideri tebrikte bulunmuştu.