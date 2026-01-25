Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de açıklama yapan Bahçeli; güvenlik tehditlerine dikkat çekerek bu dönemde seçimin mümkün olmayacağını, istikrarı korumanın önemli olduğunu söyledi.

"BU DÖNEMDE MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erken seçimin söz konusu olmadığını belirten Bahçeli, “Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Erken seçim için hiç görülmemiş oran! İktidarı da onlar belirleyecek!

VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve siyasetteki gerilimlerin artığı bir dönemde muhalefet erken seçim çağrılarını yoğunlaştırırken, anket sonuçları da vatandaşın tutumuna dair önemli sinyaller veriyor.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son yapılan anketin sonuçlarını Halk TV’de paylaşmıştı.

Olası bir seçimde vatandaşın oy tercihini büyük ölçüde ekonominin belirlediğini belirten Bayrakçı, erken genel seçim talebinin yüzde 60’ı aşarak bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade etmişti.