Erken seçim için hiç görülmemiş oran! İktidarı da onlar belirleyecek!

Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik darboğaz ve siyasetin gergin gündemi içinde muhalefet erken seçim için bastırırken iktidar kanadı "erkene çekilmiş" seçimi işaret etmeye devam ediyor. Vatandaşın nabzını tutan anketler de bu gündemin içinde tıpkı seçim döneminde olduğu gibi dikkatleri çekiyor.

Anketler genel olarak, yerel seçimleri AKP'nin önünde tamamlayan CHP'nin yakaladığı çıkışı sürdürdüğünü gösterirken Sonar Araştırma'nın verileri bu kez oy oranlarından çok vatandaşın tavrına ilişkin mesajları ortaya koydu.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Halk TV'ye yaptığı açıklamada vatandaşın erken seçim çağrısını ve iktidarı belirleyecek seçmenin oranını açıkladı.

ERKEN SEÇİM İÇİN HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ORAN!

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, olası seçimde vatandaşın oy tercihini büyük oranda ekonominin belirlediğini ifade ederken erken genel seçim isteyenlerin oranının yüzde 60’ı aşarak bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Bayrakçı, bu oranın son 20–30 yılın en yüksek erken seçim talebi olduğunu vurguladı.

Bayrakçı, seçmenin ruh hâlini belirleyen en baskın unsurun ekonomi olduğunu vurgulayarak, “Enflasyon rakamı kaç olursa olsun, vatandaş geçen yıl aldığı ürünle bu yıl aldığı ürün arasındaki farkı biliyor. Bu durum seçmeni ciddi biçimde hırpalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmalara göre asgari ücreti yetersiz bulanların oranı yüzde 87’ye ulaşırken, en düşük emekli aylığının mevcut seviyenin üzerinde olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 80’i aşıyor. Bayrakçı, bu memnuniyetsizliğin özellikle iktidar seçmeninde sandığa gitmeme eğilimini artırdığını ifade etti.

İKTİDARI DA ONLAR BELİRLEYECEK!

Anketlerde dikkat çeken bir diğer başlığın kararsızlar olduğunu belirten Bayrakçı, görüş belirtmeyenlerin oranının yüzde 36’ya kadar çıktığını söyledi. Bu oranın, seçim sonuçlarına ilişkin öngörüleri zorlaştırdığını ve son anda ciddi değişimler yaşanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Hakan Bayrakçı’ya göre seçimlerin sonucunu belirleyecek asıl kesim ise parti aidiyeti zayıf olan ve “gidişata göre oy veren” yüzde 15–20’lik seçmen kitlesi olacak. Bayrakçı, “Bu kitle baskıdan hoşlanmıyor, icraata bakıyor. Siyasetin yönünü de büyük ölçüde onlar tayin edecek” dedi.