CHP'li Başarır’dan Bakan Bolat’a istifa çağrısı: Kaçakçıya depo veren bir Bakan!

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Ali Mahir Başarır'dan muhabire jest TRT'ye yaylım ateşi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Can Holding soruşturmasına ilişkin eleştirilerine de kürsüden yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ali Mahir Bey bağırarak çağırarak üste çıkacağını zannediyor ama bu olsa olsa olsa Yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığından bir hamle. Karşınızdakini kendiniz gibi mi zannediyorsunuz? Siz önce belediyelerdeki icraatlarınıza cevap verirsiniz. Veli Ağbaba Bey, siz kendinizi bizimle karıştırmayınız. Burada muhalefet milletvekilleri dahil bize ve Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızı tanıyor. Veli Ağbaba’nın şeceresi belli, bizim şeceremiz de belli" dedi.

"BUNUN HESABINI VERME GEL BURADA KIVIR"

CHP Grubu'nun Bakan Bolat'ın konuşmasına tepki göstermesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz alarak Bolat'a yanıt verdi.

Başarır, Bolat'ın konuşmasına ilişkin, "Sayın Bakan, o kadar iddiada bulunduk tek bir şey söyledi, 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'. Bakın burada seçilmişler var. Ev sahibi biziz, yavuz hırsız orada. Bir kaçakçıya bakanlık tarafından antrepo depo veren bir Bakan burada oturamaz. Ben kendisini kınıyorum, istifaya davet ediyorum. Çıksın bu iddialara cevap versin. Biz kendi müfettişlerinin raporlarıyla konuşuyoruz. Bunun hesabını verme gel burada kıvır" tepkisini gösterdi.

“YÜZYILIN EN BÜYÜK SAHTEKÂRLIĞI, YÜZYILIN KUMPASI”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelttiği sorularla Can Holding soruşturmasına tepki göstermişti.

Başarır, Ticaret Bakanlığı’nın Can Holding’e yönelik işlemlerine dair kamuoyunun tatmin edici bir yanıt beklediğini belirterek, "Bütçede bu konu kendisine ayrıntılarıyla soruldu ama cevap veremedi. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yönelttiğimiz sorulara lütfen cevap versin. Çünkü bu olay yüzyılın en büyük sahtekârlığı, yüzyılın kumpası, kaçakçılığı, dolandırıcılığı" dedi.

“BU RAPORA RAĞMEN BİRÇOK SATIŞA NASIL İZİN VERİLDİ?”

Başarır, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı Yürütme Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon ve sonrasında bakanlık müfettişlerince hazırlanan rapora işaret ederek, raporda vergi kaçırma ve kaçakçılığa ilişkin tespitler bulunduğunu söyledi. Rekabet Kurulu’nun buna rağmen bazı satışlara onay verdiğini belirten Başarır, "Bu rapora rağmen birçok satışa nasıl izin verildi? Bu Rekabet Kurulu Başkanı neden burada oturuyor?" diye sordu.

Başarır, Doğa Koleji, Habertürk, Tekfen ve Bilgi Üniversitesi gibi kurumların Can Holding’e satılması ve soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

"Burada Doğa Koleji, Habertürk, Tekfen, Bilgi Üniversitesi bu rapora rağmen nasıl verildi? Habertürk verilirken o RTÜK ne iş yaptı? Bilgi Üniversitesi verilirken o YÖK ne iş yaptı? Doğa Koleji verilirken Milli Eğitim Bakanı ne iş yaptı? Yolsuzlukla mücadeleyse işte size yolsuzluk. Nereden geldi bu para? Yolsuzlukla mücadeleyse işte size yolsuzluk. Nereden geldi bu para? Yolsuzlukla mücadele eden gruba bak. Sizlere söylüyorum Leyla Hanım, laf atmayın.

"SİZ ADLİ EMANETTEKİ ALTINLARI KORUMAKTAN ACİZ BİR İKTİDARSINIZ"

İBB Borsası'nda yüzyılın yolsuzluğu dediniz. İBB'nin Teftiş Kurulunun bir tane raporu mu var? Sizin müfettişlerinizin vergi kaçırdığı, kaçakçılık yaptığına ilişkin 3 yıl öncesinin raporu var. Can Holding nerede? Cezaevinde. Şirketleri nerede? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda. Siz niye buradasınız Sayın Bakan? Yolsuzluktan bahseden gruba bak. Siz adli emanetteki altınları korumaktan aciz bir iktidarsınız. Ne konuşuyorsunuz siz?

Sayın Bakan şunlara cevap verin: Senin bakanlığının Can Holding’le ilgili müfettiş raporu var mı? Vergi kaçakçılığı yapıyor dediniz mi? Bu rapora ve olaylara rağmen Ciner Grubu Habertürk'ü nasıl bunlara sattınız? Bunların binde biri olmayan olaylarda seçilmiş insanlar tutuklanıyor. Savcı 'Doğa Koleji'ni neden aldın?', 'Bir devlet büyüğüm söyledi' diyor. Soruyorum şimdi, bu devlet büyüğü kim? Saraydaki hukuk danışmanı mı? Bugün yargı olsa sizinle o danışmanın telefon kayıtlarını çıkarmaz mı? Var, ben biliyorum. Savcı ne diyor, 'Üzerine gidemiyoruz, bir devlet büyüğü arıyor'. Bu devlet büyükleri haktan ve halktan büyük mü?"