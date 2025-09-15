CHP'li Başarır 'Hala geç değil' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Onun için oy toplayanlar gaz yediğinde çıkıp açıklama yapmadı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresindeki partililere polis müdahale ettiğinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasını eleştirdi.

Abluka sırasında polisin biber gazıyla müdahale partililerin Kılıçdaroğlu için oy istediğini hatırlatan Başarır, "Ben onların çığlıklarını duyduğumda, onlar darp edildiğinde, onlar gaz yediğinde ben kahroldum. Ben Genel Başkanımdan bir açıklama beklerdim: "Polis, orayı terk et!" demedi. Bu beni çok üzdü" dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

Halk TV'de yayınlanan Rota programında Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben iki şeye çok kırıldığımı söyledim. Bir, biz yaklaşık böyle de bir alandı İstanbul il binamızın alanı. 1500 kişiydik. 700 tane kadın kollarından üyemiz vardı. 13 yıl boyunca onlar bizle sokakta, çarşıda broşür dağıttı, Kemal Bey'e bizlere oy istedi, emek verdi, aç kaldı, akşam çocuklarına yemek yapmadı seçim dönemlerinde.

Ben onların çığlıklarını duyduğumda, onlar darp edildiğinde, onlar gaz yediğinde ben kahroldum. Ben Genel Başkanımdan bir açıklama beklerdim: "Polis, orayı terk et!" demedi. Bu beni çok üzdü."

"'AKP'NİN YARATTIĞI BU YARGININ KARARIYLA BENİM PARTİME KAYYUM ATANAMAZ' DEMESİNİ BEKLERDİM"

Kılıçdaroğlu'nun CHP 38. Olağan Kurultayı hakkındaki dava sürecinde de sessiz kaldığını belirten Başarır, eski genel başkanın 'Ben 500 kilometre yürüdüğüm, yerle bir etme... yani bizi yerle bir eden, Türkiye'yi yerle bir eden bu kararların karşısındayım. Adalet yürüyüşünü ben bu yüzden yaptım. AK Parti'nin yarattığı bu yargının kararıyla benim partime ne ben, ne bir başkası kayyum atanamaz. Bunu kabul edecek kim olursa olsun bu partinin alnını karıştırırım' demesini beklediğini söyleyerek şu sözleri sarf etti:

"Ben bunu bekledim. Ben bunu bekledim. Beklemek de benim en doğal hakkım. Biz bir suç işlemedik. Ama olmadı, Kemal Bey bu açıklamaları yapmadı."

Başarır, bugün Ankara'da kurultayın iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesinin ardından Kılıçdaroğlu yerine avukatı Celal Çelik'in açıklama yapmasından memnun olmadığını da belirtti.

CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması için hala geç olmadığını ifade ederek şunları söyledi: