CHP'li Bakan, polislerin yaşadığı baskılara dikkat çekerek Bakanlığa seslendi

CHP'li Bakan, polislerin yaşadığı baskılara dikkat çekerek Bakanlığa seslendi
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polislerin üzerindeki baskılara ve ağır çalışma koşullarına dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'na seslenerek: "Görmezden gelmeyin, üstünü kapatmayın" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mersin ve Gaziantep’te iki polis memurunun intihar etmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı için bu yaşananlar istatistikten ibaret olabilir bizim için her biri bir evlat, bir eş, bir baba, bir anne… Polis amir baskısıyla, mobbingle, tükenmişlikle, ekonomik sıkıntılarla baş başa. İçişleri Bakanı ise susuyor, görmezden geliyor, üstünü kapatıyor” dedi.

CHP'li Murat Bakan Kürtçe tartışmasına jandarma videosu ile yanıt verdiCHP'li Murat Bakan Kürtçe tartışmasına jandarma videosu ile yanıt verdi

"KİŞİSEL DİYEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Bakan, 25 Ocak’ta Mersin’in Mezitli ilçesinde bir polis memurunun intihar girişiminde bulunduğunu, Gaziantep’te ise bir polis memurunun hayatına son verdiğini açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün 25 Ocak 2026’da Mersin Mezitli’de bir polis kardeşimiz intihar girişiminde bulundu; durumu ciddi. Bugün 26 Ocak 2026’da Gaziantep’te iki çocuk babası bir polis kardeşimiz hayatına son verdi. Eşi de polis memuruydu. Mezitli’deki kardeşimize acil şifa, Gaziantep’te kaybettiğimiz kardeşimizin ailesine sabır diliyorum.

İçişleri Bakanı için bu yaşananlar istatistikten ibaret olabilir bizim için her biri bir evlat, bir eş, bir baba, bir anne… Polis amir baskısıyla, mobbingle, tükenmişlikle, ekonomik sıkıntılarla baş başa. İçişleri Bakanı ise susuyor, görmezden geliyor, üstünü kapatıyor. Bu intiharlar 'kişisel' diyerek geçiştirilemez. Gerçek psikolojik destek, amir tahakkümüne karşı denetim ve insan onuruna yakışır çalışma düzeni kurmak İçişleri Bakanının görevidir. İçişleri Bakanına yüzüncü defa sesleniyorum görevinizi yapın."

gorsel-2026-01-26-165848006.png
CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan'ın sosyal medya X paylaşımı (26 Ocak 2026)

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Siyaset
Avrupa Konseyi'nden "İmamoğlu" çağrısı: Serbest bırakın
Avrupa Konseyi'nden "İmamoğlu" çağrısı: Serbest bırakın
İmamoğlu 6 yıllık İSKİ bilançosunu paylaştı: Rakamlar ortada
İmamoğlu 6 yıllık İSKİ bilançosunu paylaştı: Rakamlar ortada