CHP'li Murat Bakan Kürtçe tartışmasına jandarma videosu ile yanıt verdi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu arasında TV yayınında Kürtçe hizmet tartışması yaşandı. CHP'li Murat Bakan Kürt nüfusunun yoğunluklu yaşadığı bölgelerde Türkçe bilmeyen vatandaşlar ile iletişim kurulabilmesi için Kürtçe hizmet edilebileceğini, buna karşı olmadıklarını ifade etti.

Aynı yayında yer alan Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ise bu uygulama ile Kürtçe bilmeyen bir doktorun Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı yerlerde görev yapamayacağını savundu.

'Bilinmeyen dil' Meclis tutanaklarında: Kürtçe ifadeler ilk kez yansıdı

CHP'li Murat Bakan ise böyle bir durumun olmayacağını ancak Türkçe bilmeyen vatandaşların da kendi dillerinde hizmet alabilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tartışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından emekli albay Orkun Özeller sosyal medya hesabından CHP'li Murat Bakan'a tepki gösterdi. Örneği TSK'da ve emniyette Türkçe Kürtçe talimat üzerinden veren Özeller, "Ya da hastaneye acil hasta geldi tercüman mi arayacağız. Eğer ortak diliniz olmazsa bir millet olamazsınız. Bir millet olamazsanız" ifadelerini kullandı.

Özellerin bu tepkisine yanıt veren CHP'li Murat Bakan, uçakta olan yaşlı ve Türkçe bilmeyen bir vatandaşa Kürtçe bilen bir jandarmanın yardımcı olduğu anların videosu ile yanıt verdi.

"Orkun Albayım,

Sizi hendek barikat operasyonlarında birlikte kahramanca mücadele verdiğiniz silah arkadaşlarınızdan tanıyorum. Bir siyasi parti üyesi olmayan, ülkesi için endişeli Atatürkçü bir emekli subay kimliğinize verilmiş bir yanıttır. Dikkat ederseniz paylaşımı yapan siyasiye yanıt vermedim zira onun amacının ne olduğunu biliyorum. Ben 10 yıldır Parlamento'da askerin, polisin hakkını savunan, asker çocuğu bir milletvekiliyim. Sorduğunuz soru beni üzdü. Zira bizim tartışmamızı bağlamından koparmış bu soruyu kendime hakaret kabul ederim. Şunu baştan ve tartışmasız biçimde söyleyelim: Devletin resmî dili Türkçe’dir. Devletin işlemlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde komuta dili Türkçe dışında bir dil olmaz, olamaz; bu konu tartışma konusu dahi yapılamaz. Bunun teminatı da biziz. Kamu hizmetlerinde de temel ilke budur. Benim bahsettiğim bizzat yaşayarak deneyimlediğim bir konudur. Ben sağlıkta iletişim desteğinden bahsediyorum. Depremde Türkçe bilmeyen bir teyzeyi sırtına alıp taşıyan ve onun dilini bilen bir Türk jandarmasının yanaklarını okşayan ona minnet duyan bir yaşlı teyze… Kendi vatandaşınız olan, üstelik yaşlı ve kırılgan bir insanı Türkçe bilmiyorsa “yok saymak” vicdani değildir; ayrıca hizmete erişimde de eşitsizlik yaratır. Mevzu budur."

ÖZELLER'DEN YANIT: YANLIŞ ANLAMADAN KAYNAKLI OLDUĞU İÇİN MUTLULUK DUYDUM

CHP'li Murat Bakan'ın Özeller'e verdiği yanıtın ardından Özeller'den bir açıklama geldi. CHP'li Bakan ile telefonda görüşme yaptığını kaydeden Özeller, şunları dedi:

"Sayın Murat Bakan ile telefonda görüştüm yanlış bir anlaşılmanın olduğunu ifade etti. Ortak dil birliği ve bunun için Türkçe’nin kırmızı çizgimiz olduğu görüşünde hem fikir olduğumuzu ifade buyurdular. Bir asker çocuğu olan sayın Murat Bakan'ın iyi niyetinden şüphem yoktu. Konunun yanlış anlamadan kaynaklı olmasından mutluluk duydum."

CHP Milletvekili Murat Bakan:

Kürtçe'nin, Kürt yurttaşların yoğun yaşadığı yerlerde kullanılmasına karşı değiliz. İnsanlar hastanede hizmet alacaklar, devlet dairesinde hizmet alacaklar... ona karşı değiliz. Yani biz: Kaba, ilkel bir milliyetçi tavrında değiliz. Atatürk milliyetçisi olarak; Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine sahip bir şekilde kırmızı çizgilerimiz belli.

Kürt sorunu vardır diyoruz, demokratik adımları atılması gerekir diyoruz .

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu:

Sayın Murat Bakan bey. Kürtçe dil ile devletten kamu hizmeti alabilmekten söz ettiniz de hastane dediniz. Kürtçe konuşmayan birisi Kürt dilini konuşan nüfusun yoğunluklu yaşadığı yerlerdeki hastanelerde görev yapamayacak mı?

Bir doktor Kürtçe bilmiyor örneğin Batman'da Kızıltepe ilçesinde veyahut, doktorluk yapamayacak mı?

CHP Milletvekili Murat Bakan:

Azmi bey Yani ben şöyle söyleyeyim. Bir Kürt teyze, ben Malatya'daydım depremde. Bir ay ben Malatya'da kaldım. Malatya'dan ben dönerken uçakta bir Kürt teyze vardı. Türkçe hiç bilmeyen, yaşlı, zor yürüyor. Onu Kürtçe bilen bir Türk jandarması aldı sırtına uçağa bindirdi. Ben bundan bahsediyorum.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu:

Sorumun cevabı bu mu? Sorumun cevabı bu mu? Bir Kürtçe bilmeyen bir doktor Kızıltepe'de doktorluk yapamayacak mı? Çünkü Kürtçe hizmet veremeyecek.

CHP Milletvekili Murat Bakan:

Ya ben anlatıyorum size mevzuyu. Kürtçe bilmeyen bir doktor, elbette bu ülkenin her yerinde resmi dilde insanlar hizmet edebilir.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu:

Peki orada Türkçe bilmeyen, Kürtçe konuşabilen yurttaş hizmet alamayacak mı? Bu nasıl olacak?

CHP Milletvekili Murat Bakan:

Bakın Azmi Bey, 70 yaşında, 80 yaşında Türkçe bilmeyen bir teyzenin doktora gittiğinde derdini anlatabilmesinden bahsediyorum ben.

Ne demek bir Türk doktorun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hizmet yapamaması Kürtçe bilmiyor diye?

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu:

Tamam ben cevapsızlığı aldım. Tamam teşekkür ederim.

CHP Milletvekili Murat Bakan:

Hayır neyin cevapsızlığını aldınız? Ben sizin sorunuzu cevapladım. Siz bir Türk hekim Kürtçe bilmiyorsa Doğuda hizmet edemeyecek mi demiyor musunuz? Edecek tabii ki. Etmiyor mu? Nasıl hizmet alacak orada? Türkçe bilmeyen o vatandaş nasıl hizmet alacak peki?