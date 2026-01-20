CHP'li Bağcıoğlu'ndan iktidara Ege uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Ege Denizi'nde karasularını genişletme niyetlerini dile getirmesine tepki gösterdi.

"Bazı Yunan siyasetçileri, Ege’de uluslararası hukuka aykırı şekilde karasularını genişletme niyetlerini açıkça dile getiriyor. Türkiye’nin tavrı 1995’ten bu yana nettir ve bir devlet politikasıdır" diyen Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidarı Ege Denizi konusunda uyardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU'NDAN İKTİDARA EGE UYARISI

"İktidar Mavi Vatan’ı seçim dönemlerinde hatırlayabilir; ancak Türk milleti denizlerdeki hak ve menfaatlerini her şartta korumaya kararlıdır. Bu özgüvenin nedeni Belharra sınıfı fırkateynlerin ilkinin teslim alınmasıysa, hatırlatalım: 'Bir kırlangıçla bahar gelmez.' İyi komşulukla bağdaşmayan ve Türkiye’nin egemenlik haklarını tehdit eden bu açıklamaların, Yunan makamları nezdinde gündeme getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanan Bağcıoğlu, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada barış, caydırıcılıkla sağlanır. Bu nedenle Deniz ve Hava Kuvvetlerimize yönelik projeler hızla hayata geçirilmelidir. Savunma sanayisinde oyalanmaya, siyasi tercihle firma kayırmaya, liyakatsizliğe, kadrolaşmaya, adil olmayan rekabete, aynı işi farklı firmalara vererek kaynak israfına ve seçim yatırımlarına ayıracak ne zaman ne de kaynak vardır. 3 bini aşkın proje acilen önceliklendirilmelidir. Acil ve kritik projelere daha fazla maddi ve insan kaynağı ayrılmalıdır."