CHP'li Bağcıoğlu'ndan İHA açıklaması: Yetki Hava Kuvvetleri'ne devredilmelidir
Son bir haftada iki ayrı İHA ihlalinin yaşandığına dikkat çeken Bağcıoğlu, “Hızlı ve kesintisiz reaksiyon için angajman kurallarının ilan ve iptal yetkisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmelidir” dedi. Bağcıoğlu, alınması gereken önlemleri 12 madde halinde sıraladı.
Yankı Bağcıoğlu, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Rus menşeli olduğu değerlendirilen Orlan-10 tipi insansız hava aracının (İHA) bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin hava güvenliğine ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Bağcıoğlu, savunma sanayisinde “popülist yaklaşımlardan vazgeçilmesi” gerektiğini savundu.
"SON BİR HAFTADA İKİ İHA SIZMASININ YAŞANMASI DİKKAT ÇEKİCİDİR"
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 2022 yılından bu yana benzer vakaların sınırlı olduğunu hatırlatan Bağcıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Şubat 2022’den bugüne kadar Türk hava sahasına İHA/dron sızması sadece Haziran 2022’de Gümüşhane’de bir kez olmuşken, son bir hafta içerisinde iki İHA/dron sızmasının yaşanması dikkat çekicidir. Kırım veya Karadeniz’deki Rus gemilerinden atılması, araçların kontrol dışına çıkması muhtemel olmakla beraber provokasyon girişimlerinin (false flag) de olması ihtimal dahilindedir.”
Savunma sanayisi yönetiminde köklü bir paradigma değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, alınması gereken önlemleri 12 madde halinde sıraladı. Bağcıoğlu, savunma projelerinin “firma kayırmacılığı ve günübirlik tercihlerden” arındırılması gerektiğini ifade ederek çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
- 1) Savunma sanayii yönetiminde, tehdit temelli ve sonuç odaklı bir paradigma değişikliğine gidilmelidir.
- 2) Yönetim yapısı; siyasi saiklerden, firma kayırmacılığından ve günübirlik tercihlerden arındırılmalıdır.
- 3) Devam eden yaklaşık 3.000 savunma projesi, gerçek ve güncel tehditler esas alınarak önceliklendirilmelidir.
- 4) Kaynak aktarımı, süratle yalnızca kritik ve acil projelere yönlendirilmelidir.
- 5) Popülist iç siyasete hizmet eden, operasyonel karşılığı olmayan projelere kaynak tahsis edilmemelidir.
- 6) Bölgesel tehditler dikkate alınarak; Hava Kuvvetleri Komutanlığı alarm–reaksiyon nöbeti konuş üsleri ve hazırlık seviyeleri yeniden düzenlenmelidir.
- 7) Hızlı ve kesintisiz reaksiyon için, angajman kurallarının ilan ve iptal yetkisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmelidir.
- 8) Karadeniz başta olmak üzere tehdit artışı yaşanan bölgelerde hava gözetleme faaliyetleri, fırkateyn ve korvetlerle desteklenmelidir.
- 9) Sayıca yetersiz kalan Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçaklarını tamamlamak üzere; MURAD AESA radarıyla donatılmış AKSUNGUR ve AKINCI TİHA’lar, tamamlayıcı unsur olarak kullanılmalıdır.
- 10) Küçük İHA ve drone tehditlerinin ülke içinden fırlatılma ihtimali göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır.
- 11) Sahil Güvenlik Komutanlığı, tehdit bölgelerindeki yabancı bayraklı gemi trafiğini yakından izlemelidir.
- 12) Olası provokasyonlara karşı; askerî birlikler ve kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri artırılmalıdır
Kaynak:ANKA Haber Ajansı