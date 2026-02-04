CHP'li Asu Kaya, Adana'da katledilen Kadriye Alver için isyan etti

CHP'li Asu Kaya, Adana'da katledilen Kadriye Alver için isyan etti
Yayınlanma:
CHP'li Asu Kaya, Adana'da evli olduğu erkek tarafından katledilen Kadriye Alver için isyan etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Adana’da üç çocuk annesi Kadriye Alver’in öldürülmesine isyan etti. Kaya, "Rakamlar bağırıyor, ama duyan yok: Ocak ayında 39 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti, 16 kadın öldürüldü. 2025’te 297 kadın şüpheli şekilde yaşamdan koparıldı, 294 kadın erkekler tarafından öldürüldü." dedi.

Bir kadın cinayeti daha! Öldürdüğü eşinin başında ağlarken yakalandıBir kadın cinayeti daha! Öldürdüğü eşinin başında ağlarken yakalandı

"ÜÇ ÇOCUK ANNESİZ KALDI"

CHP'li Kaya, Adana’da üç çocuk annesi Kadriye Alver’in öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Yine bir kadın cinayeti. Yine aynı suskunluk. Adana’da Ş.A., üç çocuğunun annesi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak katletti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kadının cansız bedeni başında ağladı. Ama Kadriye geri gelmedi. Çocuklar annesiz kaldı. Bugün 4 Şubat. Ve Şubat ayında katledilen 4. kadın Kadriye. Rakamlar bağırıyor, ama duyan yok: Ocak ayında 39 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti, 16 kadın öldürüldü. 2025’te 297 kadın şüpheli şekilde yaşamdan koparıldı, 294 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Bu tabloya hala 'münferit' diyenler var. Hala 'aile meselesi' diyerek susanlar var. Hala İstanbul Sözleşmesi’ni hedef gösterip, kadınların yaşam hakkını yok sayan bir anlayış var. Kadınları korumayan yasalar, uygulanmayan kararlar, indirimlerle ödüllendirilen failler, 'İyi hal' ile serbest bırakılan katiller var bu ülkede! Biz buna kader demiyoruz. Biz buna erkek şiddeti, siyasi tercih, devlet eliyle göz yumma diyoruz! Kadın cinayetleri politiktir. Ve biz sizin bu politikanıza teslim olmayacağız, alışmayacağız!"

asu-kaya.jpg

hauwyg9x0aaaie1.jpg
Kadriye Alver

NE OLMUŞTU?

Adana'da kargo işçisi Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra tartıştığı eşi Kadriye Alver'i bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayetin ardından eşinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan Ş.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Siyaset
Anadolu Ajansı kusurlu bulunmuştu! İmamoğlu o afişleri hatırlattı
Anadolu Ajansı kusurlu bulunmuştu! İmamoğlu o afişleri hatırlattı
SOL Parti binasına düzenlenen saldırı protesto edildi
SOL Parti binasına düzenlenen saldırı protesto edildi