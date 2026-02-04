CHP'li Asu Kaya, Adana'da katledilen Kadriye Alver için isyan etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Adana’da üç çocuk annesi Kadriye Alver’in öldürülmesine isyan etti. Kaya, "Rakamlar bağırıyor, ama duyan yok: Ocak ayında 39 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti, 16 kadın öldürüldü. 2025’te 297 kadın şüpheli şekilde yaşamdan koparıldı, 294 kadın erkekler tarafından öldürüldü." dedi.

CHP'li Kaya, Adana’da üç çocuk annesi Kadriye Alver’in öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Yine bir kadın cinayeti. Yine aynı suskunluk. Adana’da Ş.A., üç çocuğunun annesi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak katletti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kadının cansız bedeni başında ağladı. Ama Kadriye geri gelmedi. Çocuklar annesiz kaldı. Bugün 4 Şubat. Ve Şubat ayında katledilen 4. kadın Kadriye. Rakamlar bağırıyor, ama duyan yok: Ocak ayında 39 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti, 16 kadın öldürüldü. 2025’te 297 kadın şüpheli şekilde yaşamdan koparıldı, 294 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Bu tabloya hala 'münferit' diyenler var. Hala 'aile meselesi' diyerek susanlar var. Hala İstanbul Sözleşmesi’ni hedef gösterip, kadınların yaşam hakkını yok sayan bir anlayış var. Kadınları korumayan yasalar, uygulanmayan kararlar, indirimlerle ödüllendirilen failler, 'İyi hal' ile serbest bırakılan katiller var bu ülkede! Biz buna kader demiyoruz. Biz buna erkek şiddeti, siyasi tercih, devlet eliyle göz yumma diyoruz! Kadın cinayetleri politiktir. Ve biz sizin bu politikanıza teslim olmayacağız, alışmayacağız!"