Bir kadın cinayeti daha! Öldürdüğü eşinin başında ağlarken yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, kargo işçisi Ş.A., 3 çocuğunun annesi olan eşi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak hayattan kopardı. Sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderen çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü ve mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Ş.A., Alver’i olay yerinde öldürdü.

CİNAYETİN ARDINDAN CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Olay, Meydan Mahallesi’ndeki evlerinde gerçekleşti. Çocukların okulda olduğu sırada başlayan tartışmanın ardından eşini defalarca bıçaklayan Ş.A., cinayet sonrası evden kaçmak yerine hayatını kaybeden eşinin başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kadriye Alver’in cansız bedeninin başında ağlayan zanlıyı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kesinleşti. Kadriye Alver’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Emniyete götürülen zanlı Ş.A.’nın sorgusu sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.