CHP'den Milas’taki kamulaştırmaya karşı miting kararı

Muğla Milas'ta Akbelen Ormanı çevresindeki yedi köyde yer alan 679 parsel, 10 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırıldı. Kararın ardından bölge halkı arasında tepkiler yükselirken, konuyla ilgili CHP harekete geçti.

Akbelen'e son darbe: 679 noktada acele kamulaştırma kararı! Erdoğan imzayı attı

CHP MİTİNG DÜZENLEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 15 Şubat Cumartesi günü Milas’ta kamulaştırma tartışmalarının odağındaki bölgede bir miting düzenleme kararı aldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Özel, kamulaştırma kararları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulunacak.

Mitingin sadece yerel bir buluşma olmayacağını, aynı zamanda kamulaştırma politikalarına ilişkin ülke genelinde bir mesaj niteliği taşıyacağını belirtildi. Mitinge, bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de katılım bekleniyor.

Milas ve çevresinde son dönemde yoğunlaşan arazi kamulaştırmaları ve mülkiyet hakkı tartışmaları, mitingin gündemini oluşturduğu ifade ediliyor.