CHP'den DEM Parti'nin 'rapor' eleştirisine yanıt! "Bu gözle değerlendirme isabetli olacaktır"

"En çok CHP'nin raporuna üzüldüm" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te İmralı Süreci için kurulan komisyon için ilişkin hazırlanan raporlara dair açıklamasında, özellikle CHP’nin hazırladığı rapora tepki gösterdi.

“En çok CHP'nin raporuna üzüldüm. Hangi partinin üzerinde baskı yok? Şu anda binlerce arkadaşımız içeride, sürgünde. Davası olmayan arkadaşımız yok. Bu bir gerekçe değil. CHP bir rapor yazacaksa, 89'da SHP'nin yazdığı raporu alıp güncellesin.”

MURAT EMİR'DEN YANIT GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırhan’ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Emir, komisyonda hazırlanan raporun dar bir çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun kuruluş amacı; demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barışa ilişkin sorun ve çözümleri ortaya koymaktır. Partimiz de bu doğrultuda bir rapor hazırlayarak daha demokratik, hukuk devleti niteliği güçlü ve toplumsal barışını inşa etmiş bir Türkiye için ivedilikle atılması gereken adımları ortaya koymuştur. Her sayfasında ötekileştirilenler, adaletsizliğe uğrayanlar, temel hak ve özgürlükleri engellenenler, ayrımcılığa tabi tutulanlar, yok sayılanlar vardır. Dolayısıyla Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, kendini öteki tanımlayan herkes vardır"

Emir, raporun bütün yurttaşları kapsayan bir perspektifle hazırlandığını belirtti:

"Raporumuz her bir bireyin kendini eşit hissettiği ve temel hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda kullanabildiği bir Türkiye yaratmayı odağına koymuştur"

Kamuoyunda “eve dönüş yasası” olarak bilinen düzenlemeye dair de değerlendirmede bulunan Emir:

"Kamuoyunda eve dönüş yasası olarak tanımlanan yasa ile ilgili olarak hazırlıklarımız olduğu, ancak sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için adalet bürokrasisinin yaptığı çalışmaları beklemenin daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Bilinmelidir ki; CHP terörü kalıcı olarak bitirebilmek için siyasetin atması gereken adımların öncüsü olmaya kararlıdır"

Emir, raporun içeriğinin daraltılmasının doğru olmadığını belirterek şu vurguyu yaptı:

“Raporumuz bir ‘Kürt Raporu’ olmayıp, o gözle değerlendirilmesi de isabetli değildir.”

BAKIRHAN NE DEMİŞTİ?

DEM Partili Bakırhan'dan MHP'ye 'rapor' eleştirisi: Bahçeli'nin cesur çıkışı ile bağdaşmıyorDEM Partili Bakırhan'dan MHP'ye 'rapor' eleştirisi: Bahçeli'nin cesur çıkışı ile bağdaşmıyor

Bakırhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En çok CHP'nin raporuna üzüldüm Hangi partinin üzerinde baskı yok? Şu anda binlerce arkadaşımız içeride, sürgünde. Davası olmayan arkadaşımız yok. Bu bir gerekçe değil CHP bir rapor yazacaksa, 89'da SHP'nin yazdığı raporu alıp güncellesin""

