CHP'den AKP'li Savcı Sayan'a suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na açılan ceza davasının ilk duruşmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney savunma yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik ceza davasının ilk duruşmasında savunma yapan Güney, 24 Mart 2025’te Savcı Sayan’ın “rüşvet pazarlığı” iddiasıyla paylaştığı ses kaydına ilişkin hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Güney savunmasında, parti içi kongre ve kurultayların yargı konusu yapılamayacağını vurguladı. Güney, şu ifadeleri kullandı:

“Bu gelen süreçlerin yargılanması demek Türkiye demokrasinin yargılanması demektir altını çizmek istiyorum kongreler ve Kurultaylar partimizde yaşanır ve kongre ve kurultaylar kongre salonlarında kalır sayın hakim bey orada kazanan kaybeden aday el ele tutuşuyor kazanan kaybeden aday salonu selamlar ve aynı yol arkadaşlığıyla aynı yoldaşlıkla partimiz için ülkemiz için çalışmaya el ele mücadele etmeye devam ederiz.”

İstanbul İl Kongresi sürecine de değinen Güney, o dönemde oy hakkı bulunmadığını belirterek, “Parti tüzüğümüz gereği meclis üyeleri kurultay delegesi ya da il delegesi olamamaktadır dolayısıyla o süreçte benim de ilk kongresinde ve kurultayda oy hakkım yoktu” dedi.

Siyasi tercihini açıkça ifade eden Güney, “İstanbul il kongresinde değerli yol arkadaşım Özgür Çelik’i destekledim kurultayda Özgür Özel’i destekledim tüm yüreğimle” sözlerini kaydetti.

Tutuklu Belediye Başkanı İnan Güney’den yeni yıl mesajı: Yüreğim buruk ama…

Güney, parti içi değişim talebinin yargılanamayacağını belirterek, “Parti içinde değişim dediğimiz için yargılanmak kabul edilebilir değildir diye düşünüyorum ve bu kongrede bahse konu İstanbul il kongremizde yargılama gerektirecek bir durum olduğuna inanmıyorum yoktur sayın hakim bey” dedi.

SAVCI SAYAN'A SUÇ DUYURUSU

Ses kaydına ilişkin iddiaları reddeden Güney, “Hilenin varlığı ispatlanmamıştır o ses kaydında benim olduğum ispat edilememiştir, gerçek bir suç unsuru varlığı ispat edilememiştir” ifadelerini kullandı.

Dosyada adına dair somut bir bulgu bulunmadığını söyleyen Güney, “İnan Güney ismi yok tüm bu yokluklara rağmen ben bu dosyada nasıl varım anlamış değilim” dedi.

Güney, Savcı Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını yineleyerek, “Şahsımla ilgili tüm suçlamaları reddediyorum açılan davaya konu bir suçun olmadığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.