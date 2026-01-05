CHP yılın ilk toplatısını yaptı: Özgür Özel'den tempoyu yükseltme mesajı

CHP 2026'nın ilk grup toplantısını Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yaptı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerine "tempoyu yükseltme, vitesi artırma" mesajı veren Özel, "Sanki yarın erken seçim olacakmış gibi daha çok sahada olmamız gerekiyor" dedi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL SAHAYI İŞARET ETTİ

ANKA Haber Ajansı'ndan İleyda Özmen'in haberine göre; yaklaşık 5 saat süren ve 40'a yakın milletvekilinin de söz aldığı toplantıda Özel, sahayla Meclis'in bir bütün olarak çalışması gerektiğini ve bunun CHP'yi iktidara götüreceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre 2025 yılı için milletvekilerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özel, "Sanki yarın erken seçim olacakmış gibi daha çok sahada olmamız gerekiyor" dedi.

GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

Kapalı grup toplantısında ABD’nin Venezuela’ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması konusu da ele alındı. Gündeme ilişkin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yaptı. Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel Venezuela’daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise ABD’nin tavrına ilişkin değerlendirme yaptı.

Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, TBMM'de çalışmalarına devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Parti kaynakları toplatıya ilişkin "Katılımcılık ilkesi açısından CHP diğer partilerden farklı bir yol katetti. Çünkü diğerleri milletvekillerinin görüşünü almıyor. Bizim derdimiz vatandaş. Vatandaşın üzerindeki bu sosyal, siyasal, ekonomik engelleri nasıl kaldırabiliriz bunun için çalışacağız. Vatandaşla bunu paylaşacağız. Daha fazla sahada olacağız" diye konuştu.