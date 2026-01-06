CHP İstanbul İl Başkanlığı ceza davasında ilk duruşma: Özgür Çelik alkışlarla karşılandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk duruşma bugün görülüyor.

Dava kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş de dahil olmak üzere 10 isim hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi talebi var.

Özgür Çelik: Yargı eliyle topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar

ÖZGÜR ÇELİK ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Güney ve Akpolat’ın yanı sıra Özgür Çelik de Silivri Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu. Özgür Çelik duruşma salonu önünde alkışlarla karşılandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARINI GAMZE ALTUNAY AKTARDI

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, duruşmayı yerinde takip ediyor.

Silivri önünde soruşturma ve duruşmanın detaylarını aktaran Altunay, şunları söyledi:

"4-5 Kasım 2023'te CHP'nin İstanbul 38. Olağan Kongresi'ne ilişkin aslında bu davalar ve yargılama süreçleri başlamıştı. Ancak bu bir ceza davası. 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Oylara hile karıştırdıkları iddiasıyla suçlanıyorlar. Bu iddiayla 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve buradaki duruşma için 3-4 günlük bir süre verildi

İnanılmaz bir kalabalık olduğunu söyleyelim bugün adliyede çünkü aynı zamanda baro davası da burada görülüyor. Ancak CHP'nin il kongresine ilişkin o davanın görüldüğü 2 no'lu duruşma salonunda bir kalabalık mevcut. Şu dakikalarda duruşmanın başladığını, İnan Güney ve Rıza Akpolat’ın alkışlarla ve sloganlarla duruşma salonuna girdiğini, Özgür Çelik'le aynı alanda oturduklarını ve savunma yapmak için beklediklerini söyleyebiliriz."

AVUKATLARIN BERAAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan Çağlar Çağlayan, iddianameyi okuyunca beraat unsurlarının bulunduğunu belirterek, tutuklu isimler hakkında "derhal beraat" talep etti.

Çağlayan'ın talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmanın Silivri'de görülmesine de tepki gösteren Çağlayan, “Burası bir adliye ya da duruşma salonu değil, adliyede olmayan duruşmaların adliye salonlarına geri dönmesi gerekmektedir. Duruşma uygun olmayan yerde yapılmaktadır” dedi.