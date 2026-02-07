CHP Avcılar'da emekliler için yürüdü: Bu hükümet gidecek

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Çok sayıda partilinin ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, emekli maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme kapıda

"EMEKLİ MAAŞI HAYATTA KALMA MÜCADELESİNİN İFADESİ HALİNE GELMİŞTİR"

Yürüyüşte konuşan CHP Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, emeklilerin insanca yaşam mücadelesine dikkat çekerek, "Bugün burada insanca yaşamak isteyen emeklilerin sesi olmak için yürüdük. Bu bir haykırıştır. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli var. Açlık sınırının 30 bin lira olduğu bir ortamda emekli 20 bin lirayla yaşamaya mahkum edilmiştir. Emekli maaşı artık geçinmenin değil, hayatta kalma mücadelesinin ifadesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT: BİR EKREM TUTUKLU OLSA DA MİLYONLARCA EKREM MEYDANLARDAYIZ

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eylemdeki konuşmasında iktidarı sert sözlerle eleştirerek, şunları söyledi:

"İktidar saray içinde manda yoğurdu ve kestane balıyla hayatına devam ediyor. Bu sarayın düzenine hep beraber son vereceğiz. Biz söz verdik saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbala çöllerinde Hüseyin olacağız. Bizi korkutmak istiyorlar ama emin olun biz korkmuyoruz. Yılmayacağız! Biz kazanacağız. Bir Ekrem tutuklu olsa da milyonlarca Ekrem meydanlardayız, AKP'nin karşısındayız."

KARABAT: HÜKÜMETİ İTİBARLI KILAN ŞEY, MİLLETİNE YAŞATTIĞI REFAHTIR

Eyleme katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, şöyle konuştu:

"Emekliler bayramda torununa harçlık veremiyorsa itibardan bahsedemeyiz. Bir devleti büyük kılan şey milletinin büyük olmasıdır. Bir hükümeti itibarlı kılan şey, milletine yaşattığı refahtır. Eğer milleti refahtan yoksun bırakmışsanız, açlık sınırının altında yaşatıyorsanız o hükümetiniz yok olacak. Bu hükümet gidecek. Bu emekli bırakın oyu size selam bile vermez. Faize kaynak var, emekliye yok. Eğer siz 25 yıldır kaynak bulamıyorsanız bırakın bize 25 ay sürmez buluruz. Siz çekin gidin. Bu düzene son vermek hepimizin görevi. Bu düzeni yıkacağız. CHP gelsin de emeklinin yüzünü nasıl gülüyor görün."

ANKA