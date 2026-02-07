Emeklilik sisteminde yeni düzenleme kapıda

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme kapıda
Yayınlanma:
En düşük maaş alan emekli sayısının 5 milyona yaklaşmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İktidar, yoğun tepkiler üzerine emeklilik sisteminde yeni düzenleme için adım atmak zorunda kaldı. Emeklilik sisteminde köklü reformlar kapıda. İşte detaylar..

Türkiye’de milyonlarca emekliyi ilgilendiren emeklilik sistemi için yeni bir düzenleme süreci başlatıldı. Düşük prim ödeyenlerle yüksek prim yatıran emekliler arasındaki maaş farkının azaltılması ve farklı sigorta kollarındaki zam oranlarının eşitlenmesi hedefleniyor.

Emekli aylığı için SGK'dan düzenleme istendiEmekli aylığı için SGK'dan düzenleme istendi

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA

Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin yaşanacağı mesajı veriyor.

Yapılan analizlerde, prim ödeme miktarı ile emekli maaşı arasındaki dengenin zamanla bozulduğu ve düşük prim yatıranlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki farkın büyüdüğü belirlendi.

Yetkililer, bu sorunun çözümü için çeşitli formüllerin değerlendirildiğini ve etki analizlerinin hazırlandığını kaydediyor.

Reform çalışmalarının öne çıkan başlıklarından biri de emekli maaş zamlarındaki farklılıkların giderilmesi.

DENGENİN SAĞLANMASI HEDEFTE

Son zam döneminde memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılması, maaş artışlarında eşitsizlik olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. CNN Türk’te yer alan habere göre yeni düzenleme kapsamında tüm emeklilere ortak zam uygulanması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Planlanan reformun, maaşlar arasındaki dengeyi sağlaması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacı azaltması hedefleniyor. Böylece emekli aylıklarının daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Yetkililer, sistemin uzun vadede mali açıdan daha dengeli hale getirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtirken, hazırlanan düzenlemelerin büyük bölümünün ekonomik programın etkilerinin daha net görüleceği 2027 yılında hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

2026 YILININ İKİNCİ YARISINDA İYİLEŞTİRME OLACAK MI?

Ancak çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren emekliler lehine bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Yeni düzenleme sürecinin, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen sosyal destek sistemiyle birlikte ele alınması da planlanıyor. Bu kapsamda emeklilik sistemi ile sosyal yardım mekanizmalarının daha uyumlu hale getirilmesi ve gelir dağılımının dengelenmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

