'Can güvenliği yok' deyip kapattıkları Erzurum Kongre Binası'na Bakan Memişoğlu'nu götürdüler

Millî Mücadele’nin sembollerinden Erzurum Kongre Binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda ziyarete kapatılmıştı.

YIKILACAK DENİLEN BİNAYA BAKAN MEMİŞOĞLU'NU GÖTÜRDÜLER

Erzurum'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Mustafa Çiftçi tarafından kongre binasına götürüldü.

Memişoğlu, ziyaretini de X hesabından paylaştı. Memişoğlu, şunları ifade etti:

"Millî Mücadele’nin temellerinin atıldığı; vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongre Binası’nı ziyaret ettik. Bu tarihî atmosferde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşa olmak üzere, kongre üyesi aile büyüğümüz Necati Memişoğlu’nun şahsında tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ecdadımızın emaneti olan aziz vatanımızı, aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Milli Mücadele’nin karargâhını yıkmak istediler! Vali’nin sözleri krize yol açtı geri adım atıldı

NELER OLMUŞTU?

Erzurum Kongre Binası, Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bir raporla “ağır hasarlı” olarak değerlendirilmişti. Bu raporun Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bakanlık ve valilik onayıyla 6 Ocak’ta binayı ziyarete kapatmıştı.

Binanın geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, dönemin Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin açıklamaları tepkilere yol açmıştı. Çiftçi, yapının Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından okul olarak kullanıldığını ve bu nedenle incelenmesi gerektiğini söylemişti. “Eğer yıkılırsa, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek” ifadeleri de büyük tepki toplamıştı.

Yıkım olasılığına karşı MHP'den sert tepkiler gelmişti. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, “Erzurum Kongre Binası’nın yıkılması kabul edilemez” demişti. MHP İl Başkanlığı da “Yık-yap yaklaşımı zorunlu değildir, bilimsel ve çağdaş güçlendirme yöntemleri uygulanabilir” açıklamasını yapmıştı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ise binanın yıkılmasının tarihî kimliği geri dönülemez biçimde yok edeceğini vurgulamış, “Yıkılarak yeniden yapılan bir yapı, sadece kopya olur” ifadelerini kullanmıştı. Oda, güçlendirme sürecine teknik destek verebileceğini de duyurmuştu.

Tartışmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmişti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’ün bakanlıkla yaptığı görüşmeler sonucunda, binanın yıkılmayacağı ve güçlendirme çalışmalarıyla korunacağı açıklanmıştı.

