CHP'li Murat Emir'den iktidara 'Maduro' tepkisi

CHP'li Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

"Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye’nin bağımsız dış politika geleneğini Trump’a "trampa" ediyorsunuz" diyen Emir, "Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır" ifadelerini kullandı.

SARAY ERDOĞAN'IN MADURO SESSİZLİĞİNİ 'DEVLET AKLI, LİDERLİK İRADESİ' İFADELERİYLE AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gece yarısı yatağından alınarak kaçırıldı.

Söz konusu operasyona AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Lideri'ne verdiği yanıtta şunlara yer verdi:

"Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, millî iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye’nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği “kutuplaşmadan çıkalım” söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel’in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır.… — Burhanettin Duran (@burhanduran) January 3, 2026

CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN SERT TEPKİ

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise "Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır. Egemenlik, Washington’da pazarlık masasına sürülecek bir meta değil, Türk halkının karakteridir! Bizim pusulamız başkalarının icazeti değil, tam bağımsız Türkiye idealidir" tepkisini gösterdi.

Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!

"BU SESSİZLİK BİR TERCİH DEĞİL, BİR DIŞ POLİTİKA İFLASIDIR"

Emir X hesabından verdiği yanıtta şunlara yer verdi:

"Trump’ın Venezuela’ya yönelik müdahale iştahı, uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesidir. Maduro’nun kendi halkına ve muhalefete yönelik baskıcı politikaları ne kadar kabul edilemezse, egemen bir ülkenin kaderini Washington’dan belirlemek de onu pazarlık masalarına sürmek de o kadar gayri meşrudur.

Maduro’ya en sert karşıtlığı yapan Fransa bile; "Bu askeri operasyon, uluslararası hukukun temeli olan güç kullanmama ilkesine aykırıdır" diyerek bir devlet duruşu sergileyebiliyor. Peki ya siz? "Monşer" diyerek aşağıladığınız o köklü diplomatik geleneği ve Dışişleri kurumsallığını tasfiye ettiğinizden beri, elinizde ne ilke kaldı ne de ilkeli bir duruş. Dün dostluk pozları verdiğiniz isimler için bugün Washington koridorlarında meşruiyet dilendiğinizden sesiniz çıkmıyor.

"Bu askeri operasyon, uluslararası hukukun temeli olan güç kullanmama ilkesine aykırıdır" "Monşer" Sırf bu ülkenin gelecekteki iradesini tutsak etmek, rakiplerinizi yargı sopasıyla elemek adına yürüttüğünüz kirli pazarlıklar mı elinizi kolunuzu bağlıyor? Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye’nin bağımsız dış politika geleneğini Trump’a "trampa" ediyorsunuz.

"trampa" Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır. Egemenlik, Washington’da pazarlık masasına sürülecek bir meta değil, Türk halkının karakteridir! Bizim pusulamız başkalarının icazeti değil, tam bağımsız Türkiye idealidir."