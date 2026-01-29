Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Kürt sorunu' çıkışı! Peş peşe sıraladı

Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Kürt sorunu' çıkışı! Peş peşe sıraladı
Yayınlanma:
AKP kurucularından Bülent Arınç, sosyal medya hesabından Kürt sorunuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında umut hakkı ve AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Arınç, "Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Bahçeli’nin işbirliği ile açılan yolda, Kürtlerin duyarlılıklarını dikkate almadan atılan adımları doğru bulmuyorum" dedi.

AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski DEP Milletvekili Selim Sadak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda 'Kürt sorununa' ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sadak'ın sürgünde olduğu Almanya'da hayatını kaybetmesine dikkat çeken Arınç, "Siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle suçlanan birçok insan yurtdışında ve birçoğu da yurtdışına çıkmak zorunda kalacak" dedi.

ARINÇ'TAN ÇOK KONUŞULACAK 'KÜRT SORUNU' ÇIKIŞI

"Bu gibi siyasî suçlardan yargılanan isimler için yapılacak en doğru ve hayırlı iş, terörsüz Türkiye hedefine giderken af ve umut hakkı dahil olmak üzere AİHM kararlarının uygulanması gibi bütün seçeneklerin değerlendirilmesi doğru olacaktır. Özellikle siyasî suçların affı toplumsal barışa giden yolu açmak adına önemli bir adım olacaktır" ifadesini kullanan Bülent Arınç, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte meydana gelen gelişmeler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

  • "Şunu açıklıkla söyleyelim ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Sayın Bahçeli’nin işbirliği ile açılan yolda Suriye'deki gelişmeleri fevkalade olumlu bulmakla birlikte, Kürtlerin duyarlılıklarını dikkate almadan, aşağılayıcı ve düşmanca bir dil kullanılmasını doğru bulmuyorum."

Ahmet Özer'den çarpıcı 'süreç' yorumu: Bana verilen ceza Bahçeli'ye mesajAhmet Özer'den çarpıcı 'süreç' yorumu: Bana verilen ceza Bahçeli'ye mesaj

"EMPATİ YAPARSAK YANLIŞLIĞI ANLAYABİLİRİZ"

Kürtlerin 'aldatılmış ve haksızlığa uğramış bir toplum' olduğunu belirten AKP'li Bülent Arınç empati çağrısında bulundu.

"Onları anlamak için bugün yapılacak en doğru iş, empati yapmaktır" diyen Arınç, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına değinerek şunları ifade etti:

  • "Ancak empati yaptığımız, kendimizi onların yerine koyduğumuz takdirde annelerin çocukların saçlarını örmesinin terör örgütü propagandası sayılması saçmalığından uzaklaşabilir ve yine empati yaptığımız takdirde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen kararın yanlışlığını anlayabiliriz. 50 yıllık karanlık bir dönemi, bir fecaat dönemini kapatırken bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."
bulent-arinc.jpg
Bülent Arınç'ın X paylaşımı (29 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

