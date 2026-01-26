Ahmet Özer: Bana verilen ceza Bahçeli'ye mesaj

Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu karar ile 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürecin sabote edilmeye çalışıldığını belirtti.

Özer, söz konusu cezanın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik bir mesaj olduğunu vurguladı.

AHMET ÖZER'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 1 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan Ahmet Özer hakkında mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Özer, hakkında verilen cezaya ilişkin Halk TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota isimli programa konuk olan Ahmet Özer, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dosyaya ilişkin 'Bomboş' yorumunu yaptığını belirtti.

"BANA VERİLEN CEZA BAHÇELİ'YE MESAJ"

Bahçeli'ye kendisi hakkındaki cezaya yönelik tepkisi nedeniyle teşekkür ettiğini belirten Özer, sürecin başarıya ulaşmaması için çaba sarf edenlerin olduğuna dikkat çekti.

MHP Lideri’nin kendisi ve Ahmet Türk’ü kastederek kullandığı, "İki Ahmet’in görevine dönme zamanı geldi" sözlerini hatırlatan Ahmet Özer, "Bu açıklamadan yaklaşık on gün sonra bana bu ceza verildi. Bu durum, aynı zamanda o sözlere verilmiş bir yanıt değil mi?" diyerek kararın zamanlamasına dikkat çekti.

Bahçeli'nin kendisine yönelik desteğinin süreç için yürüttüğü çalışmalardan kaynaklandığını belirten Özer, "Birincisi benim dosyamda bir şey olmadığını bildiği için, ikincisi de bizim varlığımız, konumumuz aynı zamanda bu süreç için bir test niteliğinde. Çünkü bizim halkta karşılığımız var. Çünkü halk şunu söylüyor: Hem Ahmet Özer'e ceza verip hem de barış sürecini nasıl yürüteceksiniz? Kimi inandıracaksınız?" dedi.

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR"

"Devletin içinde çeşitli klikler var. Sabote etmek isteyenler var, işin yürümesini istemeyenler var, barış ve demokrasinin gelmesini istemeyenler var" diyen Özer şöyle konuştu: