Bilal Erdoğan'dan gençlere tavsiye! "Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş adamı örnek almayın"

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan "Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş adamı örnek almayın" sözleri ile gençlere tavsiyede bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kütüphane Sohbetleri” programına katıldı.

AKP Kongre Merkezi’ndeki kütüphanede gerçekleşen etkinlikte Erdoğan, eğitimden siyasete, gençlik politikalarından Türkiye’nin küresel konumuna kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bilal Erdoğan, etkinliğe katılan gençlere de tavsiye verdi. Bilal Erdoğan, babası Erdoğan'ın örnek alınması gerektiğini ifade etti.

"Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş adamı örnek almayın" diyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyıla damgasını vurmuş şimdiden bir lider. Başarılı bir insan. Hayatının tabii siyasete girmesi 15-16 yaşlarına dayanıyor ama siyaset dışı hayatında da başarılı. Siyasetinde de başarılı.

Gençlerin cumhurbaşkanımızı tanımasını ve örnek olmasını çok önemsiyorum ve onun bu ülkeye sağladığı kabiliyetler iddialı olmamızı gerektiriyor 20 21. yüzyılın tamamında ki dünyadaki belli meselelerde Türkiye'ye söz söylemeye devam edebilsin.”

GENÇLERİN EN BÜYÜK AVANTAJLARI BUYMUŞ

Programda bir gencin “Bugün gençlerin önceki kuşaklara göre en büyük avantajı nedir?” sorusuna ise Bilal Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Mesela Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası var. Ücretsiz eğitim üniversiteyi de kapsayacak şekilde var. Efendime söyleyeyim işte yurtlar 1 milyonun üzerinde kapasiteyle devlet tarafından sağlanıyor. Burslar, krediler sağlanıyor vesaire. Hani bir tane avantaj sanıyorum. Dünyada, dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir öğrenciden geri kalmayan bir eğitim imkânı var bence. Bu büyük bir şans. Bugün Türkiye'de doğan bir çocuğun, büyüyen bir gencin dünya çapında şeyleri artık düşünebilecek cüreti olduğunu düşünüyorum.”

Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'a yanlış yapan kulüpleri açıkladıBilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'a yanlış yapan kulüpleri açıkladı

Konuşmasında küresel düzene ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bilal Erdoğan, Türkiye’nin rolüne dikkat çekti:

“Dünyanın işte 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Böyle bir zamanında Türkiye Allah'ın izniyle insanlığın refahı için, insanlığın huzuru için bir şeyleri yapacak konumda. İşte herkesin kendi menfaatini her şeyin önüne geçirdiği bir devri yaşıyoruz. Bunların yerine daha düzgün, daha iyi, daha insanı merkeze alan, hazzı değil insanı ve adaleti merkeze alan bir yeni dünya düzeni mümkün olabilir mi diye çalışılması, düşünülmesi gerekiyor ve cumhurbaşkanımız 'Yeni Bir Dünya Mümkün' diyor.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Siyaset
Fransız Meclisi'nde İmamoğlu gündem oldu!
Fransız Meclisi'nde İmamoğlu gündem oldu!
Zeydan Karalar ilk açıklamasını Halk TV'ye yaptı! "Adana nasıl yalnız bırakılmaz onu gösterdi"
Zeydan Karalar ilk açıklamasını Halk TV'ye yaptı! "Adana nasıl yalnız bırakılmaz onu gösterdi"
AKP'li belediyeden 'Kanal İstanbul' önlemi: Canlı yayını bir anda kestiler
AKP'li belediyeden 'Kanal İstanbul' önlemi: Canlı yayını bir anda kestiler