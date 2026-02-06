Bilal Erdoğan'dan gençlere tavsiye! "Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş adamı örnek almayın"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kütüphane Sohbetleri” programına katıldı.

AKP Kongre Merkezi’ndeki kütüphanede gerçekleşen etkinlikte Erdoğan, eğitimden siyasete, gençlik politikalarından Türkiye’nin küresel konumuna kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bilal Erdoğan, etkinliğe katılan gençlere de tavsiye verdi. Bilal Erdoğan, babası Erdoğan'ın örnek alınması gerektiğini ifade etti.

"Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş adamı örnek almayın" diyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyıla damgasını vurmuş şimdiden bir lider. Başarılı bir insan. Hayatının tabii siyasete girmesi 15-16 yaşlarına dayanıyor ama siyaset dışı hayatında da başarılı. Siyasetinde de başarılı.

Gençlerin cumhurbaşkanımızı tanımasını ve örnek olmasını çok önemsiyorum ve onun bu ülkeye sağladığı kabiliyetler iddialı olmamızı gerektiriyor 20 21. yüzyılın tamamında ki dünyadaki belli meselelerde Türkiye'ye söz söylemeye devam edebilsin.”