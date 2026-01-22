Bilal Erdoğan Arap medyasına konuştu! "Erdoğan'dan sonra koltuğa o mu oturacak"

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer isimli medya kuruluşuna konuk oldu. Tanıtımda Bilal Erdoğan’a “Ve hepsinden önemlisi... Babanızın halefi (yerine geçecek kişi) olacak mısınız?” sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer’de yayımlanan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) adlı programa konuk oldu. Henüz tamamı yayımlanmayan röportajın tanıtım videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AÇIK AÇIK SORDULAR! BABASININ KOLTUĞUNA OTURACAK MI?

Tanıtımda, Bilal Erdoğan’a özel hayatı, aile geçmişi ve siyasi geleceğiyle ilgili sorular yöneltildi. Fragmanın en dikkat çekici bölümü ise sunucunun doğrudan sorduğu şu soru oldu:
“Ve hepsinden önemlisi... Babanızın halefi (yerine geçecek kişi) olacak mısınız?”

Bu soruya Bilal Erdoğan’ın verdiği yanıt tanıtımda yer almadı.

whatsapp-image-2026-01-22-at-10-11-37.jpeg
Paylaşılan röportajda bu görsel kullanıldı.

Tanıtımda ilk olarak Bilal Erdoğan’a, “Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?” sorusu yöneltiliyor. Program boyunca Erdoğan’ın kendi yolunu nasıl çizdiğine dair ifadelerine de yer verileceği anlaşılıyor.

İmamoğlu 'Rakip olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yanıtladıİmamoğlu 'Rakip olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yanıtladı

Röportajda öne çıkan bir diğer konu ise annesi Emine Erdoğan’ın kökenleri oldu. Sunucunun, Emine Erdoğan’ın Arap kökenlerine dair ne hissettiğini sorması üzerine Bilal Erdoğan şu ifadeyi kullandı:

“Annem Arap kökenli, çünkü anneannem ve dedem evde Arapça konuşurdu.”

NE YANIT VERECEK?

Röportajın tamamının ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak “Peki, babasının halefi olacak mı?” anonsuyla duyurulan programın, yayınlandığında Bilal Erdoğan'ın vereceği yanıt merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

