Balıkesir Büyükşehir'den 'operasyon yapıldı' iddiasına açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan operasyon iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin tüzel kişiliğine veya iştiraklerine yönelik bir işlem yapılmadığı vurgulandı.

Sabah saatlerinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki BASKİ Genel Müdürlüğü’ne yönelik operasyon düzenlendiği ve personelin gözaltına alındığına dair haberlerin yayıldığı hatırlatılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu adli sürecin ve emniyet birimlerince yürütülen operasyonun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği veya BASKİ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Belediye ve bağlı birimlerin çalışmalarını olağan şekilde sürdürdüğünün altı çizilen açıklamada, “Belediyemiz ve bağlı tüm birimlerimiz, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetleri aksatmadan, mutat çalışma düzeninde sürdürmektedir. Belediye binamızda veya iştiraklerimizde iddia edildiği gibi bir arama veya kısıtlama söz konusu değildir.” denildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde iki kişiye gözaltı

Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiği belirtilerek, “Kurumumuzun adını yıpratmaya yönelik, teyit edilmemiş ve spekülatif haberlere itibar edilmemesini; konuyla ilgili yalnızca yetkili adli merciler tarafından yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.” çağrısında bulunuldu.

Açıklama, belediyenin görevini hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkesiyle sürdürdüğü vurgusuyla sona erdi:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim anlayışımızla görevimizin başında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”