Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde iki kişiye gözaltı

Yayınlanma:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis Üyesi F.G. ve belediyede şoför R.E.F. rüşvet verme ve alma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesirspor Kulübü Başkan Yardımcısı F.G., evinden gözaltına alındı. Belediyede şoförlük yapan R.E.F'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

F.G'ye rüşvet alma ve verme suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Bir polisin de belediyeye gelip gerekli belgeleri istediği aktarıldı.

BELEDİYE İLE İLGİSİ VAR MI?

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, bir süre önce F.G'nin belediye binasındaki 6. kattaki makam odasını boşalttırdığı öğrenildi.

Balıkesir yerel medyasının aktardığına göre; operasyon Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleriyle doğrudan bir ilgisi yok. Gözaltının, F.G'nin belediye dışındaki kişisel işleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Bugün sabah saatlerinden itibaren bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve iştirakimiz olan BASKİ Genel Müdürlüğü’ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğine ve personelimizin gözaltına alındığına dair iddialar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur:

Söz konusu adli sürecin ve emniyet birimlerince yürütülen operasyonun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği veya BASKİ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Belediyemiz ve bağlı tüm birimlerimiz, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetleri aksatmadan, mutat çalışma düzeninde sürdürmektedir. Belediye binamızda veya iştiraklerimizde iddia edildiği gibi bir arama veya kısıtlama söz konusu değildir.
Kurumumuzun adını yıpratmaya yönelik, teyit edilmemiş ve spekülatif haberlere itibar edilmemesini; konuyla ilgili yalnızca yetkili adli merciler tarafından yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim anlayışımızla görevimizin başında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

