Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 'kamu zararı' iddiasıyla soruşturma izni verilmişti: Ahmet Akın'dan net yanıt geldi

Yayınlanma:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde logo değişikliği üzerinden “kamu zararı” iddialarıyla başlatılan tartışmalara Başkan Ahmet Akın’dan net yanıt geldi. Mecliste oy birliğiyle alınan ve Valilikçe onaylanan karar nedeniyle belediyenin hiçbir zarara uğramadığını belirten Akın, “480 milyon liralık kamu zararı” söyleminin asılsız ve siyasi amaçlı olduğunu belirtti.

Balıkesir’de belediyenin 74 yıl sonra CHP tarafından kazanıldı. Belediyenin CHP'ye geçtiğinde 17,5 milyar TL borcu olduğu ortaya çıkmış ve bu durum tartışma konusu olmuştu. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürerken Balıkesir’de AKP’lilerin son hamlesi ise belediye logosu üzerinden “kamu zararı” iddiası oldu.

İçişleri Bakanlığı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında idari soruşturma izni verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 'soruşturma izni' açıklamasıBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 'soruşturma izni' açıklaması

LOGO KARARI MECLİS'TE ALINDI

13 Haziran 2024 tarihinde yapılan Balıkesir Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda görüşülen logo değişikliği kararı mecliste oy birliği ile kabul edildi.

AKP Grubu’nun 27 Haziran 2024 tarihinde bu karara itirazı Meclis'te oy çokluğuyla reddedildi. Meclis kararı da 8 Temmuz 2024 tarihinde Valilik tarafından onaylandı. AKP Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubu, logo değişim sürecinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, yapılan işlemi “görevi kötüye kullanma” ve “kamu zararı oluşturma” iddialarını yargıya taşıdı.

SORUŞTURMA İZNİNDE KAMU ZARARI VURGUSU YOK

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın hakkında olarak idari soruşturma izni verdi.
Bakanlığın kararında Akın’ın belediyeyi zarara uğrattığı, kamu zararı oluştuğuna dair hiçbir tespit, bulgu ve isnat bulunmadı. Soruşturma izninin “meclis üyelerinin mağduriyetine sebebiyet verme” olduğu belirtildi. AKP Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubunun ise söz konusu konuyu logo üzerinden “kamu zararı oluştu” diye kendilerine yakın yerel ve ulusla basına servis ettiği belirtildi.

AKIN'DAN O İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu gelişmeler üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Soruşturma izni verilmesi kararı, kamu görevlilerinin yargılanması için yetkili makamlar tarafından verilen idari bir karardır. Ortada ne savcılık tarafından düzenlenmiş bir iddianame ne de bir mahkeme kararı mevcuttur. Ayrıca, soruşturma izni verilmesi kararı kesin değildir, konunun Danıştay aşaması vardır, Danıştay nezdinde gerekli itiraz yapacağız.

Logo için bazı basın yayın organlarında yer alan “Yaklaşık 480 milyon liralık harcama” iddiaları ise asılsız ve gerçeği yansıtmadığı gibi, böyle bir iddia İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izninde de yer almamaktadır. Çünkü “480 milyon liralık kamu zararı oluştu” yalanı tümüyle AKP Meclis Grubu’nun uydurduğu hayali bir rakamdan ibarettir.


Logo değişikliği nedeniyle belediyemize herhangi bir kamu zararı oluşmamış, logo değişikliği için belediye bütçesinden bir harcama yapılmamıştır. Söz konusu logo çalışması, bir grup akademisyen ve grafik tasarımcısının tamamen gönüllü katkılarıyla ortaya çıktığı gibi, eski logonun yer aldığı stok halindeki basılı ürünler, tabela ve diğer tüm materyaller kesinlikle değiştirilmemiş ve stoklar tükenene kadar kullanılmıştır.


KARARIN ÜZERİNDEN 7 AY GEÇTİ

Balıkesir Belediye Meclisi’nde alınmış olan logo değişikliği kararı üzerinden 7 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen logo değişikliği kararına karşı İdare Mahkemesi’ne gidilmemiş, Balıkesir Vali’sinin onayıyla karar da kesinleşmiştir.
Buna karşın seçimlerdeki siyasi yenilgiyi kabul etmeyen hazımsız zihniyet birçok yerde olduğu gibi Balıkesir’de de kafa karıştırmaya, yanıltıcı bilgi yayamaya, çamur atmaya devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

