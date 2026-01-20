Bakan Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında Haseke özelinde bir anlaşma imzalanmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye ve bölgede meydana gelen gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

yeni-proje-49.jpg
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

MSB'DEN AÇIKLAMA

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 20 Ocak 2026 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denilen açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı."

ABD'li Barrack: SDG'nin çıkış amacı sona ermiştirABD'li Barrack: SDG'nin çıkış amacı sona ermiştir

ŞAM VE SDG HASEKE KONUSUNDA ANLAŞTI

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na dayandırdığı açıklamaya göre, Suriye’nin geçici hükümeti ile SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin mutabakata varıldı.

Anlaşma ile Mazlum Abdi’nin Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önereceği bildirildi.

Suriye’nin geçici hükümeti, Haseke’ye ilişkin bir dizi konuda ortak mutabakata varıldığını açıklayarak anlaşmaya varılması halinde Suriye güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceği, bu kentlerin çevresinde konuşlanacağı; Haseke ilinin, Kamışlı kenti de dâhil olmak üzere, barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntıların daha sonra ele alınacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

