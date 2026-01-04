Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Maduro yanıtı: Devlet aklı ve diplomatik hassasiyetler

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Maduro yanıtı: Devlet aklı ve diplomatik hassasiyetler
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Lideri Özgür Özel'in; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon karşısındaki sessizliğine ilişkin eleştirilerine, "Devlet aklı ve diplomatik hassasiyetler" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı özgür Özel, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik kaçırma operasyonu karşısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliğini eleştirmişti.

Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!Özgür Özel Maduro'nun fotoğrafıyla Erdoğan'a seslendi: Sizin dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Özel'e yanıt verdi. Bakan Tunç, Türkiye’nin dış politikasını "diplomatik hassasiyetler", Erdoğan’ın tutumunun ise, "krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutum" olarak değerlendirdi.

Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

Tunç’un açıklaması şu şekilde oldu:

"Türkiye’nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir.

Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı’nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir.

Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

