Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan açıklaması: Komisyonu işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından gerekli adımları atacaklarını vurguladığı açıklamasında, "Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika | Erdoğan'dan Atlas Çağlayan açıklaması

BAKAN TUNÇ'TAN ATLAS ÇAĞLAYAN AÇIKLAMASI

Türkiye, Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından yeni bir cinayet haberiyle daha yasa boğuldu. İstanbul Güngören'de, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan isimli genç, kendisinden iki yaş küçük bir çocuk tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, 15 yaşındaki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır" dedi.

17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 3 kişinin de tutuklandığını belirten Bakan Tunç, "Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Öldürülen Atlas’ın annesini tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

YARGISAL ADIMLAR İÇİN KOMİSYONU İŞARET ETTİ

"Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir" diyen Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda komisyonun tespitleri doğrulturusunda gerekli yargısal adımlar atacaklarını şöyle ifade etti:

"Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanunumuzda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."