Bahçeli’den 6 Şubat anmasında muhalefete sert çıkış: Fırsat düşkünü kötüler

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Osmaniye’deki anma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti “deprem enkazı üzerinden siyasi rant sağlamakla” suçladı. Devlet-millet dayanışmasının altını çizerek Cumhur İttifakı’nın süreci başarıyla yönettiğini savundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Osmaniye'deki anma törenine katıldı.

Bahçeli memleketi Osmaniye'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefete yüklenen Bahçeli, "Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, taş ve moloz yığınları arasında ikbal arayışıyla meşgul olurken devlet ve millet tek nefes oldu. Devletin acze düştüğünü utanmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler, ganimeti yağlamamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür" dedi.

"DEVLET- MİLLET DAYANIŞMASI GÖSTERDİK"

"Baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu bilmenizi istiyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Bahçeli, "Bizi biz yapan bizim mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan tarihsel seyri seferinden geri çevirmiştir. Öncelikle bu hakikati kavramı ve bu hakikati kaynaşmak lazımdır. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışması gösterdik" dedi.

"MUHALEFET DEPREM ENKAZI ÜZERİNDE SİYASİ RANT KAZILARI YAPTI"

Depremin hemen ardından devlet yetkililerinin devreye girdiğini söyleyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Milletimizi dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneğini göstermişti. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke sivil toplum örgütü arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesinde koşmuştur. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışında meşgul olurken devlet millet tek nefes halinde da felakete karşı aynı yönde olmuştur. Devlet acze düştü diyenlerin maskesi düştü" diye konuştu.

"VATAN VE MİLLET MÜCAHİTLERİYİZ"

"Cumhur İttifakıyız biz Türkiye sevdalısı tertemiz ahlaklı vatan ve millet mücahitleriyiz" diyen Bahçeli, "Deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu. Deprem bölgesinde geceyi gündüze katan hiç durmadan çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve diğer bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı şereflendiren kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Şimdi sözü bölgemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (ANKA)

