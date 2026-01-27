Aziz İhsan Aktaş'ın aylık geliri ortaya çıktı!

Yayınlanma:
CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın, yürütülen mahkemede verdiği gelir beyanı kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Aktaş, mahkemedeki ifadesinde mesleğini “iş insanı” olarak tanımlarken, aylık gelirini 250 bin TL olarak açıkladı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, daha sonra “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadelerle çok sayıda CHP’li belediye başkanının cezaevine girmesine yol açmıştı.

Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında, kendisiyle bağlantılı 17 şirket mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bu şirketlerden 12’sinin son 15 yılda toplam 594 kamu ihalesi aldığı ortaya çıktı.

'Çete reisi' Aziz İhsan Aktaş vekillerin bile kullanmadığı VIP girişten girdi! Koruma ordusu ile şov yaptı'Çete reisi' Aziz İhsan Aktaş vekillerin bile kullanmadığı VIP girişten girdi! Koruma ordusu ile şov yaptı

İHALELERİN YÜZDE 80'İ AKP'Lİ BELEDİYELERDEN

İhalelerin 121’i CHP’li belediyelerden, 473’ü ise AKP’li belediyeler ve kamu kurumlarından geldi. Böylece ihalelerin yüzde 80’inden fazlasının AKP’li kurumlar tarafından verildiği belirlendi.

Buna karşın, ihalelerin büyük bölümünü gerçekleştiren AKP’li belediyeler ve kamu kurumlarına yönelik herhangi bir adli işlem yapılmaması dikkat çekti. CHP’li belediyelere yönelik tutuklamalarla birlikte ortaya çıkan bu tablo, soruşturmanın kapsamı ve yargı pratiğine ilişkin eleştirileri artırdı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ: AYLIK GELİRİM 250 BİN TL

Öte yandan “Aziz İhsan Aktaş” dosyasında bugün ilk duruşma görüldü. Aktaş’ın adliyeye yoğun güvenlik önlemleriyle getirilmesi ve VIP girişten alındığı iddiaları tepkilere neden oldu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma sert tepki gösterdi.

Aziz İhsan Aktaş, mesleğini “iş insanı”, aylık gelirini ise 250 bin TL olarak beyan ettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

