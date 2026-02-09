Aziz İhsan Aktaş ilk kez sanık kürsüsüne çıkıyor!

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası”nda, 7 CHP’li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılamasına 8’inci günde devam edilecek. Tutuklu sanıkların savunmasının tamamlanmasıyla birlikte bugün tutuksuz sanıkların savunması alınacak. Bu kapsamda Aktaş ise ilk kez savunma yapacak.

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen davada, 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına, ilk duruşmanın 8’inci gününde devam ediyor.

Daha önce, 5 Şubat’ta aralarında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Bugünkü celsede ise Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 167 tutuksuz sanığın savunmasına başlandı.

10.40 | DURUŞMA BAŞLADI

Aziz İhsan Aktaş davasında tutuksuz sanıkların savunmasına başlandı. Duruşma sanık Savaş Çetinkaya'nın savunmasıyla başladı.

Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi: Karalar cezaevinden çıktıAziz İhsan Aktaş davasında Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi: Karalar cezaevinden çıktı

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanık yargılanıyor. Dosyada 33 sanığın tutukluluğu devam ederken, duruşmalar İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salon kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu duruşma salonunda gerçekleştiriliyor.

Aralarında tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Yargılamanın ilk haftasında Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında yer aldığı bazı isimlerin savunmaları alınmıştı. Silivri’de görülen davanın 7’nci gününde ise 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

AKTAŞ İLK KEZ SAVUNMA YAPACAK

Davanın üçüncü haftasında, hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ilk kez savunma yapması bekleniyor. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025’te tahliye edilen Aktaş ile birlikte, toplam 167 tutuksuz sanığın savunmalarının alınacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

